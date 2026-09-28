Українці частіше шукають роботу в Польщі на кілька місяців: що пропонують

Українці дедалі частіше цікавляться роботою в Польщі не на роки, а лише на кілька місяців — із можливістю після завершення роботи повернутися додому.

Таку тенденцію за останній місяць зафіксували в міжнародній компанії з працевлаштування Gremi Personal.

Що це за тенденція

У Gremi Personal пояснюють, що серед причин таких запитів — бажання частини українців тимчасово виїхати через безпекову ситуацію, заробити гроші та пережити складний зимовий період у більш стабільних умовах, не ухвалюючи рішення про довгострокову міграцію.

У межах програми компанія вже підібрала спеціальні вакансії на складах і виробництвах у Польщі. Орієнтовний заробіток становить від $1200 до $2000 — залежно від вакансії, кількості відпрацьованих годин та умов роботодавця.

У компанії зазначають, що короткостроковий формат пов’язаний зі зміною запитів кандидатів. За словами експертів, частина українців не хоче їхати до Польщі надовго, а шукає можливість попрацювати два-три місяці, мати належні умови проживання та після завершення роботи повернутися додому.

У Gremi Personal окремо наголошують, що для короткострокової роботи українцям не обов’язково оформлювати тимчасовий захист. За безвізовим режимом із біометричним паспортом громадяни України можуть перебувати в Польщі до 90 днів протягом 180-денного періоду. Право на роботу оформлює роботодавець відповідно до чинних правил працевлаштування іноземців.

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Тимчасова робота стає помітнішою на польському ринку

За спостереженнями Gremi Personal, зростання попиту українців на короткострокову роботу відповідає ширшій тенденції польського ринку праці. Роботодавці дедалі частіше використовують тимчасову зайнятість, коли не готові збільшувати постійний штат або потребують додаткових працівників у періоди підвищеного навантаження.

За даними аналітичного центру Gremi Personal, у другому кварталі 2026 року оборот сегмента тимчасової роботи серед агенцій тимчасової праці зріс на 4% рік до року — до 1,159 млрд злотих.

Масштаб сегменту підтверджує й офіційна статистика. За даними Міністерства сім’ї, праці та соціальної політики Польщі (MRPiPS), протягом 2025 року агенції тимчасової праці направили на роботу 697 301 людину, з них 361 309 — іноземців. Кількість договорів на тимчасову роботу за цей період зросла з 1,31 млн до 1,38 млн.

Українці при цьому залишаються найбільшою групою серед іноземців у Польщі. На кінець серпня 2026 року в ZUS було застраховано понад 911 тис. громадян України — на 6,4% більше, ніж на початку року. Вони становили близько двох третин усіх застрахованих іноземців у Польщі.

Водночас ці дані охоплюють лише частину українців, які перебувають у країні. Станом на 30 червня 2026 року чинні документи на перебування в Польщі мали близько 1,56 млн осіб, з них майже 959 тис. перебували під тимчасовим захистом.

Загальний попит польського бізнесу на працівників залишається стриманим. На кінець другого кварталу 2026 року GUS зафіксував 98,7 тис. вільних робочих місць — лише на 2,9 тис. більше, ніж роком раніше. Тобто роботодавці продовжують шукати персонал, але обережніше ставляться до розширення постійних штатів.