Тарифна війна між США та ЄС може скоротити світовий ВВП на 7% - Домбровскіс — Finance.ua
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Тарифна війна між США та ЄС може скоротити світовий ВВП на 7% - Домбровскіс

Світ
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Тарифна війна між США та ЄС може скоротити світовий ВВП на 7% - Домбровскіс
Тарифна війна між США та ЄС може скоротити світовий ВВП на 7% - Домбровскіс
Ескалація щодо взаємного підвищення торговельних тарифів між США та Євросоюзом не вигідна жодній із сторін.
Про це заявив єврокомісар з питань економіки, впровадження та спрощення Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Києві.
Стосовно готовності ЄС запровадити підвищені тарифи на товари із США у разі відповідного кроку Вашингтона єврокомісар заявив: «Подібна ескалація у питаннях торгівлі нікому не вигідна — ані європейській економіці, ані економіці США».
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Він зазначив, що, згідно з оцінками Міжнародного валютного фонду, така економічна фрагментація із зосередженням торгівлі у певних географічних блоках може у середньостроковій перспективі призвести до зниження світового ВВП на 7 відсотків.
«Це якби економіки Німеччини та Франції загалом зникли з карти світу. Отже, це може мати суттєвий негативний вплив», — підкреслив єврокомісар.
Домбровскіс підкреслив відданість ЄС принципам багатосторонньої торговельної системи, заснованої на правилах, і одночасно співпраці з владою США для запобігання ескалації.
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Він додав, що США вже запровадили мита на на європейську сталь і алюміній, і Брюссель «дуже чітко» заявив, що «відповідатиме пропорційно». Перший пакет контрмит набуде чинності 1 квітня, після чого ЄС готуватиме наступний пакет на середину квітня.
«Тим самим ми посилаємо США сигнал, що в разі подальшої ескалації тарифів проти ЄС ми відповімо пропорційно, але твердо», — наголосив Домборовскіс.
Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що після запровадження Сполученими Штатами тарифів щодо своїх основних торговельних партнерів країни можуть розпочати двосторонні переговори про нові торговельні угоди.
Він також заявив, що США відповідатимуть країнам, які запровадили тарифи проти них.
За матеріалами:
Укрінформ
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