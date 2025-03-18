Торговельні війни США сповільнять зростання світової економіки — ОЕСР — Finance.ua
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Торговельні війни США сповільнять зростання світової економіки — ОЕСР

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Торговельні війни США сповільнять зростання світової економіки — ОЕСР
Торговельні війни США сповільнять зростання світової економіки — ОЕСР
Політична невизначеність уповільнює темпи зростання світового ВВП, занепокоєння експертів викликає подальша фрагментація світової економіки та ескалація торговельних обмежувальних заходів.
Такі тенденції зафіксовані в економічному прогнозі Організації економічного співробітництва та розвитку
«Високий рівень геополітичної та економічної невизначеності наразі становить значні ризики для базового прогнозу. Одним із можливих ризиків є ескалація торговельних обмежувальних заходів. Вплив цих шоків буде посилено, якщо політична невизначеність зростатиме або якщо на фінансових ринках буде широко розповсюджено переоцінку ризиків», — зазначає ОЕСР.
Згідно зі звітом, зростання світового ВВП сповільниться з 3,2% у 2024 році до 3,1% у 2025 році та 3% у 2026 році через підвищення торговельних бар’єрів у кількох країнах G20 та посилення політичної невизначеності.
Зокрема, за прогнозом, річне зростання реального ВВП у Сполучених Штатах сповільниться до 2,2% у 2025 році та 1,6% у 2026-му. Прогноз економічного зростання єврозони знижено з 1,3% до 1% в 2025 році та до 1,2% - в 2026-му.
Зазначається, що у наступні два роки інфляція буде вищою, ніж очікувалося. Проте її базовий рівень в країнах G20 знизиться з 3,8% у 2025 році до 3,2% у 2026 році.
«Інфляційний тиск зберігається в багатьох економіках, причому останнім часом споживча інфляція знову почала зростати у дедалі більшій кількості країн. Інфляція цін на послуги залишається високою, а її середній показник в країнах ОЕСР становить 3,6%», — йдеться в звіті.
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Експерти ОЕСР доходять висновку, що подальша ескалація торговельного конфлікту США з іншими країнами матиме дедалі негативніший вплив на економічне зростання. Натомість стабілізація політичної ситуації в деяких країнах, як-от у Німеччині, та зниження торговельних мит можуть покращити тенденції в світовій економіці.
«Зростання протекціонізму, геополітична невизначеність і слабкі перспективи зростання посилюють потребу в амбітних реформах структурної політики, які забезпечать здорові внутрішні ринки. До них належать регуляторні реформи, які заохочують конкурентну ринкову динаміку, наприклад, шляхом усунення надмірного регуляторного тягаря для входження компаній на ринок», — вважають експерти ОЕСР.
За матеріалами:
Укрінформ
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