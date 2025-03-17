Торгова війна між США та Європою загрожує економічним зв’язкам на $9,5 трлн — звіт — Finance.ua
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Торгова війна між США та Європою загрожує економічним зв’язкам на $9,5 трлн — звіт

Світ
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Торгова війна між США та Європою загрожує економічним зв’язкам на $9,5 трлн — звіт
Торгова війна між США та Європою загрожує економічним зв’язкам на $9,5 трлн — звіт
Ескалація торговельного протистояння між Сполученими Штатами та Європою ставить під ризик комерційні відносини, загальний обсяг яких сягає близько $9,5 трлн щорічно, включаючи двосторонню торгівлю та інвестиції.
Про це йдеться у звіті Американської торговельної палати в ЄС (AmCham EU) від 17 березня.
Запровадження імпортних мит може зашкодити не лише торгівлі товарами, на які вони поширюються, а й трансатлантичним інвестиціям, які мають значно більший обсяг, говорять експерти.
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За даними AmCham EU, у 2024 році обсяг торгівлі товарами між США та Європою (з урахуванням Великої Британії) досяг рекордних $1,3 трлн, а торгівля послугами перевищила $750 млрд. Водночас продажі європейських дочірніх компаній у США склали понад $3,5 трлн, а американських філій у Європі — $4 трлн.
Шкода для торгівлі товарами вже відчутна, говорять аналітики, але ключова небезпека полягає в тому, що це може вплинути на ширші економічні зв’язки. Зазначається, що взаємні погрози та заходи у відповідь можуть мати ще серйозніші наслідки.
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Запровадження мит може ускладнити постачання компонентів із Європи на американські заводи європейських компаній та експорт готової продукції зі США у разі відповідних заходів з боку ЄС чи інших партнерів Вашингтона, говорять експерти.
Політична нестабільність може стримувати компанії від інвестування через Атлантику. У звіті йдеться, що Європа є найбільшим отримувачем прямих американських інвестицій у світі, а європейські компанії забезпечують майже дві третини іноземних інвестицій у США.
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Президент США Дональд Трамп, коментуючи торговельні відносини з Європою, зазвичай акцентує на торгівлі товарами. Він неодноразово наголошував на значному торговельному дефіциті США з ЄС, який у минулому році склав $235,6 млрд. У рамках своєї політики Трамп уже ввів 25-відсоткові мита на імпорт сталі та алюмінію, зокрема з Європи, та погрожує аналогічними заходами європейським автомобілям, фармацевтичній продукції та іншим товарам у відповідь на європейські податки й регуляції.
За матеріалами:
Forbes.ua
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