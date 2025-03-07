США готові запровадити «агресивні санкції» проти росії для припинення війни в Україні — міністр фінансів Бессент Сьогодні 10:33 — Світ

США готові запровадити «агресивні санкції» проти росії для припинення війни в Україні — міністр фінансів Бессент

Вашингтон рішуче застосує санкції проти російської енергетики, якщо це сприятиме припиненню вогню в Україні.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент на виступі в Економічному клубі Нью-Йорка 6 березня, пише Bloomberg.

За словами Бессента, санкції проти росії будуть «явними й агресивними» для максимального ефекту за вказівкою президента Дональда Трампа. Адміністрація тисне на Київ, щоб розпочати переговори, і нові обмеження можуть посилити позиції США на перемовинах.

Він розкритикував адміністрацію Джо Байдена за відмову від жорстких енергетичних санкцій через побоювання зростання цін на газ, запитавши, який сенс у трирічній підтримці України без таких заходів.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив швидке завершення війни в Україні ключовою передвиборчою обіцянкою, хоча конкретних деталей, як саме він цього досягне, не озвучив. 27 листопада 2024 року він призначив генерал-лейтенанта Кіта Келлога спеціальним представником з питань України. Келлог, який раніше розробив для Трампа план припинення конфлікту, 8 січня заявив, що має намір знайти рішення протягом перших 100 днів президентства Трампа.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що будь-яка мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки від США та Європи, щоб запобігти новій агресії росії. Зеленський застеріг, що просте замороження конфлікту лише послабить позиції України в довгостроковій перспективі, що вигідно виключно кремлю.

Читайте також Як Євросоюз торгує з росією під час війни

22 січня Трамп виступив із жорсткою заявою, пригрозивши росії економічним тиском — високими податками, санкціями та митами на всю її продукцію, що імпортується до США, — якщо путін не погодиться на мирні умови.

20 лютого Бессент заявив, що Вашингтон готовий переглянути санкційний режим проти росії. За його словами, санкції можуть бути посилені або послаблені залежно від того, чи продемонструє москва готовність до конструктивного діалогу про припинення війни.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.