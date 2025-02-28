Як Євросоюз торгує з росією під час війни — Finance.ua

Як Євросоюз торгує з росією під час війни Сьогодні 19:45 — Світ

Як Євросоюз торгує з росією під час війни, Інфографіка: «Слово і діло»

Товарообіг між країнами Європейського союзу та росією за підсумками 2024 року скоротився на 24% і склав 67,5 млрд євро. Це мінімальний показник із 1999 року. При цьому із п’ятьма країнами ЄС росіяни стали торгувати більше — Ірландією, Хорватією, Францією, Словенією та Швецією.

Про це пише «Слово і діло».

Протягом 2019 року країни Євросоюзу купили російських товарів на суму 144,94 млрд євро. Найбільше було імпортовано у січні (13,81 млрд євро) та травні (12,41 млрд).

Читайте також Нові санкції США проти танкерного флоту рф: скільки втратить російська економіка

У той же час у росію було продано товарів на 87,75 млрд євро, найбільше у жовтні (на 9,29 млрд).

В 2020 році імпорт російських товарів до Євросоюзу скоротився до 94,78 млрд євро, експорт до росії — до 78,98 млрд євро.

Обсяги торгівлі різко скоротилися від початку пандемії коронавірусу. Наприклад, якщо в лютому Євросоюз купив російських товарів на 10,71 млрд євро, то у квітні та травні — на 5,87 млрд та 5,39 млрд відповідно.

В 2021 році товарообіг між країнами Євросоюзу та росією зріс. Країни блоку купили російських товарів на 163,65 млрд євро, а продали своїх — на 89,17 млрд. Найактивніше торгівля йшла наприкінці року.

Читайте також В ISW оцінили втрати росії за три роки великої війни

В 2022 році, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну, імпорт російських товарів до ЄС зріс до 202,53 млрд євро. Найбільше товарів було куплено у березні — на 23,51 млрд. Щоправда, до кінця року обсяг імпорту знизився наполовину порівняно з першими місяцями. Експорт європейських товарів до росії, навпаки, знизився в 2022 році — до 55 млрд євро.

В 2023 році обсяг імпорту російських товарів до Євросоюзу впав майже вчетверо — до 50,79 млрд євро. Продано було в росію товарів на 38,14 млрд.

В 2024 році імпорт російських товарів знизився до 35,96 млрд євро, найбільше товарів було ввезено в січні. Експорт до росії знизився до 31,58 млрд.

Слово і Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.