Як Євросоюз торгує з росією під час війни — Finance.ua

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Як Євросоюз торгує з росією під час війни

Світ
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Як Євросоюз торгує з росією під час війни
Як Євросоюз торгує з росією під час війни, Інфографіка: «Слово і діло»
Товарообіг між країнами Європейського союзу та росією за підсумками 2024 року скоротився на 24% і склав 67,5 млрд євро. Це мінімальний показник із 1999 року. При цьому із п’ятьма країнами ЄС росіяни стали торгувати більше — Ірландією, Хорватією, Францією, Словенією та Швецією.
Про це пише «Слово і діло».
Протягом 2019 року країни Євросоюзу купили російських товарів на суму 144,94 млрд євро. Найбільше було імпортовано у січні (13,81 млрд євро) та травні (12,41 млрд).
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У той же час у росію було продано товарів на 87,75 млрд євро, найбільше у жовтні (на 9,29 млрд).
В 2020 році імпорт російських товарів до Євросоюзу скоротився до 94,78 млрд євро, експорт до росії — до 78,98 млрд євро.
Обсяги торгівлі різко скоротилися від початку пандемії коронавірусу. Наприклад, якщо в лютому Євросоюз купив російських товарів на 10,71 млрд євро, то у квітні та травні — на 5,87 млрд та 5,39 млрд відповідно.
В 2021 році товарообіг між країнами Євросоюзу та росією зріс. Країни блоку купили російських товарів на 163,65 млрд євро, а продали своїх — на 89,17 млрд. Найактивніше торгівля йшла наприкінці року.
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В 2022 році, незважаючи на повномасштабне вторгнення в Україну, імпорт російських товарів до ЄС зріс до 202,53 млрд євро. Найбільше товарів було куплено у березні — на 23,51 млрд. Щоправда, до кінця року обсяг імпорту знизився наполовину порівняно з першими місяцями. Експорт європейських товарів до росії, навпаки, знизився в 2022 році — до 55 млрд євро.
В 2023 році обсяг імпорту російських товарів до Євросоюзу впав майже вчетверо — до 50,79 млрд євро. Продано було в росію товарів на 38,14 млрд.
В 2024 році імпорт російських товарів знизився до 35,96 млрд євро, найбільше товарів було ввезено в січні. Експорт до росії знизився до 31,58 млрд.
За матеріалами:
Слово і Діло
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