В ISW оцінили втрати росії за три роки великої війни — Finance.ua

В ISW оцінили втрати росії за три роки великої війни Сьогодні 20:20

За три роки після повномасштабного вторгнення в Україну росія накопичила неприпустимі втрати особового складу й техніки ЗС рф. Але російський диктатор путін наразі залишається відданим продовженню своєї війни, незважаючи на зростання внутрішнього політичного та економічного тиску в країні-агресорі.

Він не демонструє жодних ознак того, що переосмислює свою рішучість змусити Київ здатися.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War, ISW).

Втрати армії рф в Україні

У третю річницю повномасштабної війни, 24 лютого 2025-го, головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що російські війська втратили понад 10 100 танків, 21 100 бойових броньованих машин і 23 300 артилерійських систем, які були знищені й пошкоджені за цей час.

А за підрахунками британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), з 24 лютого 2022 року росія втратила близько 14 000 танків, БМП і БТР (цифри відрізняються від даних Генштабу ЗСУ, оскільки IISS, ймовірно, враховує лише знищену техніку. — ISW).

За словами Сирського, війська рф втратили майже 870 000 особового складу, зокрема близько 250 000 окупантів загиблими. російські ж опозиційні видання «Медуза» та «Медіазона» 24 лютого опублікували спільну доповідь, в якій використали російський реєстр спадкових справ, щоб оцінити, що за три роки війни загинули щонайменше 160 000−165 000 військовослужбовців армії рф.

«російські сили зазнали втрат транспортних засобів і артилерійських систем на полі бою, які є неприйнятними в середньостроковій і довгостроковій перспективі, враховуючи обмеженість російського оборонно-промислового потенціалу, запасів зброї та обладнання радянської епохи. російський апарат формування збройних сил намагається набрати достатню кількість солдатів, щоб підтримувати поточні темпи наступальних операцій росії та рівень втрат», — оцінили в ISW.

За даними ISW, російські державні ЗМІ здебільшого проігнорували третю річницю повномасштабного вторгнення в програмах 24 лютого. Натомість вони висвітлили зустріч, на якій глава центрального духовного управління мусульман рф Талгат Таджуддін похвалив путіна за оголошення та ведення війни проти України.

«путін та інші чиновники кремля не відмовилися від своїх початкових цілей війни та продовжують посилатися на „денацифікацію“ та „демілітаризацію“ України, а також заборони Україні приєднуватися до будь-яких блоків безпеки в майбутньому, незважаючи на те, що росія не змогла завдати Україні військової поразки протягом останніх трьох років», — підкреслили аналітики.

Вони переконані, що російського диктатора не лякає ідея подальшого затягування війни, незважаючи на значні та ймовірно неприйнятні втрати особового складу й матеріальних засобів армії протягом цих трьох років.

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