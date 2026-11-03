Велика Британія готує три нові маршрути для переселення біженців — за підтримки місцевих громад, університетів і роботодавців. Вони передбачають допомогу з житлом, навчанням, роботою та адаптацією, однак на першому етапі скористатися програмами зможуть лише люди, які перебувають у семи визначених країнах.

Три маршрути для переселення до Великої Британії

Усі три програми працюватимуть за моделлю провідного спонсорства. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії акредитуватиме благодійні та громадські організації, які координуватимуть процес і стежитимуть за дотриманням умов. Безпосередніми спонсорами виступатимуть місцеві громади, університети або роботодавці. Вони мають організувати необхідну підтримку після прибуття біженців.

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Уряд передбачив три окремі маршрути:

Спонсорство громади. Місцеві групи, зокрема громадські та релігійні організації, зможуть обирати біженців, яких готові прийняти. Спонсори допомагатимуть із пошуком житла, адаптацією та отриманням доступу до місцевих послуг.

Місцеві групи, зокрема громадські та релігійні організації, зможуть обирати біженців, яких готові прийняти. Спонсори допомагатимуть із пошуком житла, адаптацією та отриманням доступу до місцевих послуг. Навчання. Університети зможуть запрошувати біженців на освітні програми. Пошуком кандидатів і підбором відповідних навчальних можливостей займатимуться спеціалізовані громадські організації.

Університети зможуть запрошувати біженців на освітні програми. Пошуком кандидатів і підбором відповідних навчальних можливостей займатимуться спеціалізовані громадські організації. Працевлаштування. Роботодавці зможуть пропонувати біженцям роботу та спонсорувати їхній переїзд. Цей маршрут готуватимуть окремо від програм для громад та університетів.

Водночас участь у програмі не гарантує автоматичного дозволу на в’їзд до країни. Міністерство внутрішніх справ перевірятиме особу кандидатів, їхню відповідність установленим критеріям, безпекові ризики та інші вимоги. Організації-спонсори відповідатимуть за допомогу після прибуття, але не матимуть повноважень ухвалювати рішення про надання імміграційного статусу.

Хто зможе подати заявку та чи доступні програми українцям

На першому етапі нові маршрути діятимуть у семи країнах: Бангладеш, Індії, Пакистані, Малайзії, Єгипті, Уганді та Кенії.

Скористатися програмами зможуть люди, які виїхали за межі своєї країни, звернулися по захист у державі перебування та отримали офіційне визнання статусу біженця від відповідного органу.

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Крім того, кандидати мають відповідати двом часовим умовам: перебувати в одній із семи визначених країн і бути зареєстрованими у відповідних державних органах або УВКБ ООН до 1 жовтня 2026 року. Самого перебування на території однієї з цих держав недостатньо — необхідно також відповідати критеріям конкретної програми та пройти перевірки британського відомства.

Чи зможуть скористатися програмами українці

Нові маршрути не передбачають можливості переїзду для всіх громадян України, які перебувають в Україні або за кордоном. Україна не увійшла до переліку країн першого етапу.

Водночас під час розгляду кандидатів враховуватимуть не лише громадянство, а й країну перебування, реєстрацію та офіційно підтверджений статус біженця. Тому українцям, які планують переїзд до Великої Британії, варто окремо перевіряти умови інших чинних імміграційних програм.

Коли запрацюють програми та скільки триватиме шлях до постійного поселення

29 жовтня 2026 року британський уряд відкрив приймання заявок від благодійних і неприбуткових організацій, які хочуть отримати статус провідних спонсорів.

Перші переселення за програмами спонсорства громад і навчання очікуються восени 2027 року. Окремий маршрут для працевлаштування планують відкрити для заявок навесні 2027-го.

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Кількість людей, яких прийматимуть за новими програмами, залежатиме від можливостей спонсорів забезпечити їм належну підтримку.

За інформацією британського уряду, нові маршрути передбачають п’ятирічний шлях до постійного поселення у Великій Британії. Однак це не означає автоматичного отримання такого статусу: учасники мають виконувати імміграційні вимоги та пройти всі передбачені процедури.