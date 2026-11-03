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Монако та ще три країни виключили із «сірого списку» відмивання грошей

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Рішення FATF щодо сірого списку країн у 2026 році
Рішення FATF щодо сірого списку країн у 2026 році
Монако виключили зі списку країн, які перебувають під посиленим наглядом міжнародної організації з боротьби з відмиванням коштів. Таке рішення стало результатом реформ у фінансовому секторі князівства. Зі списку також виключили Болгарію, Демократичну Республіку Конго та Кот-д'Івуар.
Про це повідомляє Bloomberg.
Паризька Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) визнала, що Монако досягло достатнього прогресу в усуненні недоліків системи протидії відмиванню коштів. У результаті князівство виключили із так званого сірого списку. До нього Монако внесли в червні 2024 року.

Що означає виключення зі списку FATF

Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що це рішення має полегшити проведення внутрішніх і міжнародних платежів, а також доступ до послуг іноземних банків.
Міністр фінансів Демократичної Республіки Конго Дуду Фвамба Лікунде Лі-Ботаї зазначив, що виключення зі списку допоможе зменшити витрати та перешкоди під час транскордонних операцій для конголезьких банків, компаній і громадян. За його словами, це також має зміцнити довіру інвесторів.
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На тлі цієї новини болгарський фондовий індекс SOFIX, до якого входять провідні компанії країни, піднявся до 2120 пунктів. За даними Bloomberg, це зробило його найкращим за динамікою серед основних фондових індексів світу від початку року.
Міністр економіки, фінансів і бюджету Кот-д'Івуару Адама Кулібалі наголосив, що виключення зі списку матиме важливе значення для населення, оскільки фінансові операції стануть простішими. Він також очікує, що це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності економіки країни.

Чому Монако потрапило до сірого списку

Для Монако виключення зі списку стало важливим результатом після критики за застарілу систему виявлення підозрілих фінансових операцій і недостатню увагу до стратегічної протидії відмиванню грошей.
Князівство на узбережжі Середземного моря давно приваблює найбагатших людей світу завдяки відсутності податку на доходи фізичних осіб.
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Наслідки перебування в сірому списку для економіки країни складно оцінити кількісно. Водночас, за словами державного міністра Монако Крістофа Мірмана, це призвело до уповільнення деяких грошових переказів та інвестиційних операцій.
Для усунення недоліків Монако розробило низку нових законів, посилило вимоги до перевірки клієнтів, розширило співпрацю із сусідніми країнами та створило власний орган фінансового нагляду — Autorité Monégasque de Sécurité Financière.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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