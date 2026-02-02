ЄС визнав росію країною з високим ризиком відмивання коштів Сьогодні 09:14

Потрапляння рф до «чорного списку» суттєво обмежує можливості обходити санкції

Рішення Європейського Союзу про включення російської федерації до переліку третіх країн із високим ризиком у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CFT) набрало чинності. Це означає посилення фінансового контролю над усіма операціями, пов’язаними з рф, на території ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

Коли і як набрало чинності рішення

Йдеться про Делегований регламент Європейської Комісії від 3 грудня 2025 року, яким рф внесли до переліку країн із системними недоліками у сфері AML/CFT. Документ набрав чинності 29 січня 2026 року відповідно до процедур права Європейського Союзу.

Оскільки у встановлений термін жодна держава-член ЄС та Європейський Парламент не висунули заперечень, регламент почав діяти автоматично — без додаткових погоджень.

Позиція України

Міністр фінансів України Сергій Марченко назвав рішення принциповим кроком для посилення фінансової безпеки ЄС та міжнародної фінансової системи.

За його словами, включення рф до «чорного списку» суттєво обмежує можливості росії обходити санкції, відмивати кошти та фінансувати збройну агресію. Україна подякувала Європейській Комісії, державам-членам ЄС і Європейському Парламенту за скоординовану позицію та підтримку.

Що це означає на практиці

Включення рф до переліку країн із високим ризиком означає обов’язкове застосування посилених заходів фінансової перевірки до всіх операцій, пов’язаних із росією в ЄС. Йдеться, зокрема, про:

поглиблену ідентифікацію клієнтів та кінцевих бенефіціарів;

детальний аналіз джерел походження коштів і статків;

посилений моніторинг фінансових транзакцій.

Такі вимоги значно ускладнюють доступ юридичних і фізичних осіб з рф до фінансової системи Євросоюзу та посилюють фінансову ізоляцію держави-агресора.

Контекст і подальші рішення

Європейська Комісія оновлює перелік третіх країн із високим ризиком регулярно — в середньому один-два рази на рік, а також у разі появи нових даних.

Під час ухвалення рішень враховуються:

висновки FATF;

результати технічних оцінок Єврокомісії;

загальні ризики для стабільності фінансової системи ЄС.

У Мінфіні наголошують, що ключовим завданням залишається збереження підтримки держав-членів ЄС і Європейського Парламенту під час майбутніх оновлень списку.

Міністерство фінансів України й надалі працюватиме з міжнародними партнерами, щоб не допустити використання світової фінансової системи для фінансування агресії російської федерації.

