АРМА спрямує 600 млн грн на оборону

Казна та Політика
22
Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн завдяки придбанню військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які закуповує Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Таке рішення Уряд ухвалив 28 січня в межах посилення фінансової стабільності держави в умовах воєнного стану.
Кошти, вилучені у зрадників, колаборантів і корупціонерів, спрямовуються на посилення обороноздатності України.
Від початку повномасштабної агресії рф АРМА придбало військові зобов’язання на загальну суму понад 10,4 млрд грн, 63 млн доларів США та 10,5 млн євро.
АРМА є єдиним органом державної влади, який виплачує грошові вкладення в оборону України шляхом надання військових зобов’язань внутрішньої державної позики (ОВДП).
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
