АРМА спрямує 600 млн грн на оборону Сьогодні 11:20 — Казна та Політика

Державна оборонна сфера отримає 600 млн грн завдяки придбанню військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), які закуповує Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Таке рішення Уряд ухвалив 28 січня в межах посилення фінансової стабільності держави в умовах воєнного стану.

Кошти, вилучені у зрадників, колаборантів і корупціонерів, спрямовуються на посилення обороноздатності України.

Від початку повномасштабної агресії рф АРМА придбало військові зобов’язання на загальну суму понад 10,4 млрд грн, 63 млн доларів США та 10,5 млн євро.

АРМА є єдиним органом державної влади, який виплачує грошові вкладення в оборону України шляхом надання військових зобов’язань внутрішньої державної позики (ОВДП).

