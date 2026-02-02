0 800 307 555
Кличко пояснив, чому Київ під час війни витрачає мільярди на ремонт доріг і мостів

Казна та Політика
140
Кличко заявив, що у столиці ремонтують об’єкти, які мають критичне значення.
Міська влада Києва під час війни та регулярних відключень електро- і теплопостачання продовжує фінансувати ремонт доріг і мостів, оскільки ці об’єкти належать до критичної інфраструктури та забезпечують нормальне функціонування міста, зокрема доступ екстрених служб до мешканців.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в інтерв’ю «Українській правді».

Критична інфраструктура та безпека міста

За словами міського голови, у публічному просторі часто лунають заклики спрямувати всі кошти виключно на потреби Збройних сил України, відмовившись від ремонту міської інфраструктури. Водночас, як наголосив Кличко, місто є складною економічною екосистемою, у якій дороги та мости відіграють ключову роль.
Він підкреслив, що у разі руйнування транспортної інфраструктури під загрозою опиняється безпека мешканців, адже без належного стану шляхів сполучення неможлива робота швидкої допомоги, пожежних та інших екстрених служб.
За словами мера, дороги й мости є «артеріями», без яких окремі райони міста можуть фактично опинитися в ізоляції.

Пріоритети ремонтів

Кличко зазначив, що у столиці ремонтують лише об’єкти, які мають критичне значення.
Коментуючи бюджетні пропорції, він пояснив, що у 2026 році на житлово-комунальне господарство Києва передбачено понад 7 млрд грн, тоді як на будівництво та ремонт доріг і мостів понад 12 млрд грн.
За його словами, така різниця зумовлена критичним станом ключових мостів столиці. Зокрема, міст Метро потребує масштабного і дороговартісного ремонту. Також Кличко згадав міст Патона, реконструкцію якого раніше здійснювало Агентство відновлення, але після кількох років робіт об’єкт повернули місту без завершених робіт.
Наразі, за словами мера, міська влада шукає зовнішні джерела фінансування для ремонту мосту Патона.
«Повторюся, пересування містом — це артерії, без цього жити неможливо. Місто не повинно бути в занепаді. Ми шукаємо баланс, бюджету не вистачає. І в цей же момент, коли не вистачає коштів і велика частина їх, майже 15%, йде на підтримку Збройних сил, у нас забирають 8 мільярдів. Не забирають — крадуть», — заявив Кличко.
Він додав, що міська влада з розумінням поставилися б, якби гроші пішли «на військових і на ЗСУ».
«Але вони йдуть на „Укрзалізницю“. Мені надавали інформацію, що заробітна платня у керівників наглядової ради „Укрзалізниці“ складається з мільйонів на місяць. Це несправедливо, будемо намагатися повернути ці гроші. Вони потрібні місту», — сказав Кличко.
За матеріалами:
Українська правда
