Кличко закликав за можливості виїхати з Києва за місто Сьогодні 11:23

Кличко закликав покинути Київ і виїхати за місто

Київ визначив у кожному районі міста опорні точки обігріву (незламності). В них, у разі потреби, можна залишити ночувати велику кількість людей. У пунктах облаштовують місця для ночівлі, забезпечують їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Про це повідомив мер Києва.

Столиця, у зв’язку з дуже складною ситуацією в енергетиці та розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжуватиме атакувати критичну інфраструктуру міста та країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

Звернення Кличка

«До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запас продуктів, води, ліків. Хто ще має варіанти виїзду за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх.

До роботодавців

Мер просить організувати гнучкі графіки роботи за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу. У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує робоче місце за погодженням з міським штабом, — це районна держадміністрація.

«Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють у режимі 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади. Ми вістоїмо! Як би складно не було» — написав Втілаій Клічко.

Раніше писали , Київ зробив максимум можливого для мінімізації наслідків російських атак на енергетичну інфраструктуру, однак генератори та міні-ТЕЦ не можуть повноцінно забезпечити теплом мегаполіс. Про це заявив в ефірі радіо «Київ-98 FM» мер Києва Віталій Кличко. За словами мера, Київ є найбільшим містом у Європі з централізованою системою теплопостачання. Загальна протяжність тепломереж у столиці становить близько 2700 км.

Кличко зазначив, що з близько 200 когенераційних установок, переданих Україні в межах міжнародної допомоги, Київ отримав лише одну газопоршневу установку потужністю 1,5 МВт. Вона працює ще з минулого року для потреб одного зі стратегічних об’єктів міста.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.