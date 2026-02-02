«Енергетичне перемир’я»: рф поновила атаки на енергосистему України Сьогодні 12:12 — Енергетика

«Енергетичне перемир’я» закінчилось і росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у кількох областях.

Про це заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу

«Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак», — сказав він.

У Києві та Київській області фіксується дефіцит потужностей — повернення столиці до погодинних графіків відключень відбудеться, коли робота енергосистеми стабілізується.

«Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях», — розповів Некрасов.

Він наголосив, що працівники обленерго відновлюють пошкоджені лінії у цілодобовому режимі.

«В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», — зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, 29 січня американський лідер Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора володимира путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від обстрілів Києва та інших міст. За його словами, глава Кремля на це погодився.

Прессекретар путіна пєсков пізніше підтвердив згоду рф на енергетичне перемир’я, проте лише до 1 лютого.

