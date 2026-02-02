0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Енергетичне перемир’я»: рф поновила атаки на енергосистему України

Енергетика
1
«Енергетичне перемир’я» закінчилось і росія знову завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок обстрілів є знеструмлення у кількох областях.
Про це заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов під час брифінгу.
«Внаслідок атак ворога на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Тривають відновлювальні роботи на енергооб’єктах, пошкоджених внаслідок ворожих атак», — сказав він.
У Києві та Київській області фіксується дефіцит потужностей — повернення столиці до погодинних графіків відключень відбудеться, коли робота енергосистеми стабілізується.
«Через складні погодні умови без електропостачання залишаються понад 160 населених пунктів в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях», — розповів Некрасов.
Він наголосив, що працівники обленерго відновлюють пошкоджені лінії у цілодобовому режимі.
«В окремих регіонах країни через складну ситуацію в енергосистемі вимушено застосовуються аварійні знеструмлення. Після стабілізації ситуації споживачі повернуться до прогнозованих погодинних графіків», — зазначив заступник міністра.
Нагадаємо, 29 січня американський лідер Дональд Трамп заявив, що особисто звернувся до російського диктатора володимира путіна з проханням на цілий тиждень утриматися від обстрілів Києва та інших міст. За його словами, глава Кремля на це погодився.
Прессекретар путіна пєсков пізніше підтвердив згоду рф на енергетичне перемир’я, проте лише до 1 лютого.
За матеріалами:
РБК-Україна
Енергетика
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems