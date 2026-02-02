0 800 307 555
Україна встановила рекорд добового імпорту електроенергії з ЄС

41,987 ГВт*год - рекордний добовий обсяг імпорту електроенергії, який надійшов в Україну в січні
Україна у січні імпортувала рекордний добовий обсяг електроенергії з країн Європейського Союзу.
Про це повідомило Міністерство енергетики України.
За даними Міненерго, у січні в Україну за одну добу надійшло 41,987 ГВт·год електроенергії, що стало найбільшим добовим показником імпорту з моменту синхронізації з європейською енергосистемою ENTSO-E.

Імпорт з ЄС допоміг стабілізувати енергосистему України

«Це допомогло на фоні російських атак та сильних морозів втримати систему та зменшити дефіцит», — сказано в повідомленні.
У Міненерго пояснили, що залучення електроенергії із сусідніх європейських країн допомагає збалансувати енергосистему, яка потерпає внаслідок руйнувань після російських атак та сильних морозів. Це дозволяє зменшити загальний дефіцит і скоротити обсяги вимушених відключень світла.
Така підтримка стала можливою завдяки розширенню пропускної здатності: у січні ліміт потужності для імпорту з ЄС встановлений на рівні 2450 МВт, що є абсолютним рекордом з часу приєднання України до мережі ENTSO-E.
Нагадаємо, 31 січня у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.
