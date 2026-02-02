В Україні не працює близько 10% базових станцій зв’язку — Зеленський
В умовах відключень електроенергії в Україні не працює близько 10% базових станцій зв’язку, причому найчастіше проблеми фіксуються у сільській місцевості.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо ситуації в країні.
Стан енергосистеми та обстріли
За словами президента, українські енергетики та ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії, що сталася у суботу. Наразі роботу системи стабілізовано, однак через сильні морози та наслідки російських ударів ситуація залишається складною.
Протягом доби зафіксовані нові обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах. Водночас цілеспрямованих ударів російських ракет і дронів-камікадзе по енергетичній інфраструктурі не було. російська армія, як і раніше, зосереджує атаки на логістичних об’єктах, передусім на залізниці.
Опалення у Києві та пункти обігріву
У Києві наразі понад 200 житлових будинків залишаються без опалення. Переважно це наслідки аварій. До відновлювальних робіт залучені ремонтні бригади з багатьох регіонів країни. Загалом працюють понад 200 бригад.
Президент доручив Міністерству внутрішніх справ, а також обласним і місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву.
Проблеми зі зв’язком
Окрему увагу під час наради приділили стану телекомунікацій. За даними МВС України, в умовах відключень електроенергії не працює близько десятої частини базових станцій зв’язку. Найгірша ситуація спостерігається у сільській місцевості.
У зв’язку з цим обласним керівникам доручено перевірити роботу всіх базових станцій.
Регіони з найскладнішою ситуацією
Складна ситуація з відключеннями електроенергії зберігається у Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Черкаській області, а також у громадах, розташованих поблизу кордону з росією.
Нагадаємо, у суботу, 31 січня, у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.
