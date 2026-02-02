В Україні не працює близько 10% базових станцій зв’язку — Зеленський Сьогодні 16:38 — Енергетика

Зеленський доручив обласним керівникам перевірити роботу всіх базових станцій.

В умовах відключень електроенергії в Україні не працює близько 10% базових станцій зв’язку, причому найчастіше проблеми фіксуються у сільській місцевості.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради щодо ситуації в країні.

Стан енергосистеми та обстріли

За словами президента, українські енергетики та ремонтні бригади повністю відновили стан енергосистеми до рівня, який був до технологічної аварії, що сталася у суботу. Наразі роботу системи стабілізовано, однак через сильні морози та наслідки російських ударів ситуація залишається складною.

Протягом доби зафіксовані нові обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах. Водночас цілеспрямованих ударів російських ракет і дронів-камікадзе по енергетичній інфраструктурі не було. російська армія, як і раніше, зосереджує атаки на логістичних об’єктах, передусім на залізниці.

Опалення у Києві та пункти обігріву

У Києві наразі понад 200 житлових будинків залишаються без опалення. Переважно це наслідки аварій. До відновлювальних робіт залучені ремонтні бригади з багатьох регіонів країни. Загалом працюють понад 200 бригад.

Президент доручив Міністерству внутрішніх справ, а також обласним і місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву.

Проблеми зі зв’язком

Окрему увагу під час наради приділили стану телекомунікацій. За даними МВС України, в умовах відключень електроенергії не працює близько десятої частини базових станцій зв’язку. Найгірша ситуація спостерігається у сільській місцевості.

У зв’язку з цим обласним керівникам доручено перевірити роботу всіх базових станцій.

Регіони з найскладнішою ситуацією

Складна ситуація з відключеннями електроенергії зберігається у Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпропетровщині, у Черкаській області, а також у громадах, розташованих поблизу кордону з росією.

Нагадаємо, у суботу, 31 січня, у низці українських міст запровадили аварійні відключення електроенергії через технологічне порушення в електроенергетичній системі України, що спричинило одночасне відключення лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та Центральною частинами України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.