Трамп рекордно обвалив ціну на нафту

Енергетика
у рф рекордно обвалився видобуток нафти
Ціни на нафту впали більш ніж на 4% у понеділок.
Про це пише reuters.
Це відбулось після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Іран «веде серйозні переговори» з Вашингтоном, сигналізуючи про деескалацію напруженості з членом ОПЕК, водночас зміцнення долара також вплинуло на ціни.
Ф’ючерси на нафту марки Brent знизилися на 3,34 долара, або 4,8%, до 65,98 долара за барель об 11:13 за Гринвічем. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 3,37 долара, або 5,2%, до 61,84 долара за барель.
Ціни на сорти нафти Brent та WTI впали після найбільшого місячного зростання з 2022 року в січні, оскільки ризики військового удару по Ірану зменшилися після коментарів Трампа на вихідних. Ціни на нафту Brent у січні зросли на 16%, тоді як на нафту WTI — на 13%.
Відсутність подальшої ескалації напруженості на Близькому Сході, а також зменшення перебоїв з постачанням у США та Казахстані, негативно вплинули на ціни на нафту, заявив аналітик UBS Джованні Стауново.
У суботу Трамп заявив журналістам, що Іран «серйозно веде переговори», через кілька годин після того, як секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що вони готуються до переговорів.
Трамп неодноразово погрожував Ірану втручанням, якщо той не погодиться на ядерну угоду або продовжить вбивати протестувальників. Постійні погрози підтримували ціни на нафту протягом січня, сказала Пріянка Сачдева, аналітик Phillip Nova.
За матеріалами:
Finance.ua
