Президент запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкери рф
Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.
Про це президент України повідомив у Телеграм.
«Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту», — говориться у повідомленні.
Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів, повідомив Зеленський.
Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції, нагадав він.
«Триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані», — зазначив Зеленський.
Поділитися новиною
Також за темою
Хто може отримати безкоштовні зарядні станції: як подати заявку
Президент запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкери рф
Україна встановила рекорд добового імпорту електроенергії з ЄС
«Енергетичне перемир’я»: рф поновила атаки на енергосистему України
Інвертор для квартири: як правильно обрати та скільки коштує під’єднати
У низці регіонів відновлено енергопостачання для критичної інфраструктури — Шмигаль