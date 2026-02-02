Президент запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкери рф Сьогодні 14:33 — Енергетика

Президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Про це президент України повідомив у Телеграм.

«Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту», — говориться у повідомленні.

Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів, повідомив Зеленський.

Минулого тижня Європейський Союз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції, нагадав він.

«Триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані», — зазначив Зеленський.

