США дозволили американським компаніям операції з венесуельською нафтою Сьогодні 22:14 — Енергетика

Міністерство фінансів США 29 січня видало генеральну ліцензію, яка дозволяє американським компаніям видобувати, купувати, продавати, експортувати та переробляти венесуельську нафту. Ліцензія забороняє купувати нафту компаніям з росії, Ірану, КНДР та Куби.

Про це йдеться в документі Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США.

Генеральна ліцензія № 46 дозволяє операції з венесуельською нафтою, зокрема її видобуток, транспортування, переробку, продаж тощо. Скористатися перевагами нового дозволу зможуть лише компанії, зареєстровані в США до 29 січня 2025 року.

Читайте також США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Мінфін встановив низку обов’язкових умов: контракти мають регулюватися американським законодавством, а спори — розглядатися в судах США. Платежі на користь заблокованих осіб, зокрема венесуельської державної нафтової компанії PdVSA, мають надходити на спеціальні депозитні рахунки Мінфіну США.

Документ забороняє компаніям з росії, Ірану, КНДР та Куби купівлю та інші операції з венесуельською нафтою. Також заборонено залучати венесуельські чи американські компанії, які прямо чи опосередковано контролюють структури з Китаю.

Компанії, які експортуватимуть венесуельську нафту до будь-яких країн окрім США, зобов’язані звітувати протягом 10 днів після першої операції, а потім кожні 90 днів.

Операція США у Венесуелі

Уночі 3 січня американські війська завдали ударів по столиці Венесуели Каракасу. Венесуельський уряд оголосив про запровадження у країні надзвичайного стану та наказав розгорнути Збройні сили.

Згодом Трамп повідомив, що венесуельського лідера Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес захопили та доставили до США, де проти них висунули обвинувачення. Мадуро інкримінують наркотерористичну змову, контрабанду кокаїну, а також незаконне зберігання зброї та вибухівки.

У суді обидвоє заперечили свою провину, а Ніколас Мадуро заявив, що залишається законним президентом Венесуели і є військовополоненим.

Віцепрезидентка та виконувачка обовʼязків президента Делсі Родрігес виступила зі зверненням до народу, під час якого заявила, що в країні «діє національний уряд», а Мадуро залишається «єдиним президентом Венесуели». Проте згодом вона заявила про готовність до співпраці зі США. Трамп підтвердив, що Родрігес співпрацює з американськими чиновниками, але якщо припинить — США можуть розпочати другу військову операцію в країні,

10 січня міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що для полегшення продажу нафти з Венесуели можуть зняти частину санкцій.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.