США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Адміністрація Дональда Трампа готується надати дозвіл широкому колу торгових компаній та нафтопереробних заводів на закупівлю венесуельської сирої нафти.

Про це пише Reuters.

Як повідомив офіційний представник уряду, очікувана загальна ліцензія послабить чинні санкції, проте міститиме сувору умову: усі угоди з постачання мають проходити виключно через ринок США.

Для чого це необхідно

Зазначається, що це рішення створює конкуренцію для компаній Vitol Group та Trafigura Group, які раніше домінували в цьому сегменті. Тепер американські НПЗ зможуть купувати нафту безпосередньо у державної компанії Petróleos de Venezuela SA.

Такий крок спрямований на пришвидшення розвантаження венесуельських портів та терміналів, де сировина накопичувалася протягом кількох тижнів під час часткової блокади США, що передувала арешту Ніколаса Мадуро 3 січня.

Реалізація плану дозволить відновити роботу зупинених нафтових свердловин та стабілізувати видобуток у регіоні.

Нагадаємо, 15 січня Finance.ua писав , що США продали велику партію венесуельської нафти на $500 млн. Перші продажі венесуельської нафти, оцінені приблизно в $500 мільйонів, вже здійснені в межах домовленостей між США та урядом Венесуели. Ці операції є частиною ширшого пакету на $2 мільярди, що був погоджений на початку січня.

