0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів

Енергетика
221
США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів
США розширюють доступ до венесуельської нафти для світових трейдерів
Адміністрація Дональда Трампа готується надати дозвіл широкому колу торгових компаній та нафтопереробних заводів на закупівлю венесуельської сирої нафти.
Про це пише Reuters.
Як повідомив офіційний представник уряду, очікувана загальна ліцензія послабить чинні санкції, проте міститиме сувору умову: усі угоди з постачання мають проходити виключно через ринок США.

Для чого це необхідно

Зазначається, що це рішення створює конкуренцію для компаній Vitol Group та Trafigura Group, які раніше домінували в цьому сегменті. Тепер американські НПЗ зможуть купувати нафту безпосередньо у державної компанії Petróleos de Venezuela SA.
Такий крок спрямований на пришвидшення розвантаження венесуельських портів та терміналів, де сировина накопичувалася протягом кількох тижнів під час часткової блокади США, що передувала арешту Ніколаса Мадуро 3 січня.
Реалізація плану дозволить відновити роботу зупинених нафтових свердловин та стабілізувати видобуток у регіоні.
Нагадаємо, 15 січня Finance.ua писав, що США продали велику партію венесуельської нафти на $500 млн. Перші продажі венесуельської нафти, оцінені приблизно в $500 мільйонів, вже здійснені в межах домовленостей між США та урядом Венесуели. Ці операції є частиною ширшого пакету на $2 мільярди, що був погоджений на початку січня.
За матеріалами:
УНН
Експорт нафтиНафта
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems