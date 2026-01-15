Перша партія за $500 млн: США почали продавати венесуельську нафту
США продали велику партію венесуельської нафти на $500 млн.
Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
За даними Reuters, перші продажі венесуельської нафти, оцінені приблизно в $500 мільйонів, вже здійснені в межах домовленостей між США та урядом Венесуели. Ці операції є частиною ширшого пакету на $2 мільярди, що був погоджений на початку січня.
Офіційне джерело в американській адміністрації повідомило, що доходи від цих продажів утримуються на банківських рахунках під контролем уряду США.
Головний рахунок, де зберігаються кошти від продажів, розташований у Катарі. За словами джерела, ця юрисдикція обрана як нейтральне місце, де кошти можуть переміщатися з дозволу США і без ризику арешту.
Подальші плани щодо продажів
Офіційні особи повідомили, що додаткові продажі очікуються в найближчі дні та тижні в рамках повного виконання угоди.
За даними Reuters, венесуельська нафта стандартної марки Merey-16 пропонувалася з дисконтом всього $6 до Brent, помітно дорожчою за канадський аналог. Але це цілком укладається в ринкові реалії: з канадської нафти виходить більше нафти. Маркетингом венесуельської нафти займалися Vitol і Trafigura.
