Трамп заявив, що США отримають від Венесуели до 50 млн барелів нафти Сьогодні 22:39 — Енергетика

Тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів підсанкційної високоякісної нафти.

Про це президент США Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Я радий оголосити, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 мільйонів барелів високоякісної нафти, що підпадає під санкції. Ця нафта продаватиметься за ринковою ціною, і ці гроші будуть контролюватися мною, як президентом США, щоб забезпечити їх використання на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів!» — написав Трамп.

Він також повідомив, що попросив міністра енергетики США Кріса Райта «негайно виконати цей план».

Американський президент зазначив, що нафта буде доставлена ​​суднами-сховищами безпосередньо до розвантажувальних доків у США.

Нагадаємо, 3 січня США провели масштабну спецоперацію у Венесуелі, завдавши авіаударів по столиці Каракас. Метою операції стало затримання президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого військові США вивезли до Америки разом з його дружиною Сілією Флорес.

Президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив успіх операції та заявив, що Мадуро постає перед судом за звинуваченнями у наркотероризмі. Окрім налагодження схем з наркоторгівлі, Мадуро звинувачують в незаконному володінні автоматичною зброєю та руйнівними пристроями, а також у змові з метою використання такої зброї проти США.

Трамп раніше заявляв, що США «керуватимуть» Венесуелою. Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що йдеться про координацію політики перехідного періоду. Пріоритетом залишається доступ до енергоресурсів для стабілізації світового ринку та «відбудови країни».

