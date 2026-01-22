0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія продовжує захоплювати іноземні бізнеси

407
CanPack та Rockwool - серед компаній, активи яких було конфісковано росією
CanPack та Rockwool - серед компаній, активи яких було конфісковано росією
росія продовжує примусово вилучати іноземний бізнес, поширюючи цю практику навіть на компанії, які роками працювали на місцевому ринку.
Про це йдеться у дослідженні KSE.
Серед останніх прикладів — активи Rockwool і CanPack, а також остаточна втрата контролю іноземними власниками над бізнесом Baring Vostok Capital Partners.

Нові випадки передачі активів під контроль рф

У середині січня 2026 року активи данської Rockwool в росії були передані в управління компаніям з рф на підставі рішень влади, ухвалених наприкінці 2025 року. Аналогічний сценарій застосували й до польсько-американської CanPack, що виробляє металеву тару для напоїв. Обидва рішення набули чинності з 13 січня 2026 року.
Читайте також
Окремо KSE Institute звертає увагу на Baring Vostok Capital Partners — найстарішу іноземну інвесткомпанію в росії, яка працювала з 1990-х років. Її раніше конфіскований бізнес був реструктуризований у російську юридичну особу Ozon Holdings, що остаточно закріпило втрату контролю з боку іноземних інвесторів.

Які компанії йдуть із росії

Водночас у листопаді 2025 року фінальний етап виходу з ринку розпочала російська «дочка» Citigroup — Citibank. Банк списав проблемні кредити приблизно тисячі клієнтів у межах згортання діяльності та оголосив про повне припинення роботи в росії. Активи мають бути продані фінансовій групі Renaissance Capital, завершення угоди очікується у першій половині 2026 року.

Хто пішов з ринку наприкінці 2025 року

У жовтні-грудні 2025 року KSE Institute зафіксував 21 повний вихід іноземних компаній з росії:
  • 11 продажів бізнесів;
  • 9 ліквідацій;
  • 1 випадок захоплення активів.
Серед компаній, що ліквідували бізнес, — Anecoop, Generix Group, Kronospan, Makrochem SA, Nokia, NSH Group, Rittal, Roland Corporation та METAProactive.
Серед продажів — вихід ABB, Allianz, Amalva Group, Dentsu International, Grupo Antolín, Krewel Meuselbach, Teleperformance, TVH Parts NV, а також VLG. FILM, STO SE & Co. KGaA та Preiss-Daimler.

Загальна картина: більшість бізнесів досі залишаються

Станом на січень 2026 року лише 547 міжнародних компаній, або 12,8%, повністю залишили росію. Близько 32% перебувають у процесі виходу або призупинили діяльність, тоді як понад 55% іноземних компаній досі працюють на російському ринку.
Детальні дані про компанії, їхні статуси та зміни доступні на платформі LeaveRussia.
Раніше ми повідомляли, що Європейська комісія внесла росію до переліку країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems