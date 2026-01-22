росія продовжує захоплювати іноземні бізнеси Сьогодні 12:31

CanPack та Rockwool - серед компаній, активи яких було конфісковано росією

росія продовжує примусово вилучати іноземний бізнес, поширюючи цю практику навіть на компанії, які роками працювали на місцевому ринку.

Про це йдеться у дослідженні KSE

Серед останніх прикладів — активи Rockwool і CanPack, а також остаточна втрата контролю іноземними власниками над бізнесом Baring Vostok Capital Partners.

Нові випадки передачі активів під контроль рф

У середині січня 2026 року активи данської Rockwool в росії були передані в управління компаніям з рф на підставі рішень влади, ухвалених наприкінці 2025 року. Аналогічний сценарій застосували й до польсько-американської CanPack, що виробляє металеву тару для напоїв. Обидва рішення набули чинності з 13 січня 2026 року.

Окремо KSE Institute звертає увагу на Baring Vostok Capital Partners — найстарішу іноземну інвесткомпанію в росії, яка працювала з 1990-х років. Її раніше конфіскований бізнес був реструктуризований у російську юридичну особу Ozon Holdings, що остаточно закріпило втрату контролю з боку іноземних інвесторів.

Які компанії йдуть із росії

Водночас у листопаді 2025 року фінальний етап виходу з ринку розпочала російська «дочка» Citigroup — Citibank. Банк списав проблемні кредити приблизно тисячі клієнтів у межах згортання діяльності та оголосив про повне припинення роботи в росії. Активи мають бути продані фінансовій групі Renaissance Capital, завершення угоди очікується у першій половині 2026 року.

Хто пішов з ринку наприкінці 2025 року

У жовтні-грудні 2025 року KSE Institute зафіксував 21 повний вихід іноземних компаній з росії:

11 продажів бізнесів;

9 ліквідацій;

1 випадок захоплення активів.

Серед компаній, що ліквідували бізнес, — Anecoop, Generix Group, Kronospan, Makrochem SA, Nokia, NSH Group, Rittal, Roland Corporation та METAProactive.

Серед продажів — вихід ABB, Allianz, Amalva Group, Dentsu International, Grupo Antolín, Krewel Meuselbach, Teleperformance, TVH Parts NV, а також VLG. FILM, STO SE & Co. KGaA та Preiss-Daimler.

Загальна картина: більшість бізнесів досі залишаються

Станом на січень 2026 року лише 547 міжнародних компаній, або 12,8%, повністю залишили росію. Близько 32% перебувають у процесі виходу або призупинили діяльність, тоді як понад 55% іноземних компаній досі працюють на російському ринку.

Детальні дані про компанії, їхні статуси та зміни доступні на платформі LeaveRussia.

