ЄС вніс росію до списку країн з високим ризиком через відмивання грошей Сьогодні 11:34

Європейська комісія внесла росію до переліку країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Зазначається, що 8 липня 2025 року Комісія ухвалила Делегований регламент (ЄС) 2025/1393. Цей документ зобов’язував завершити до кінця 2025 року перегляд третіх країн, які не включені до переліку FATF, але чия участь у FATF призупинена. Мета полягала у визначенні необхідності оновлення списку ЄС з протидії відмиванню коштів.

росія потрапила до сфери дії цього регламенту. Комісія провела технічну оцінку за визначеною методологією, використавши інформацію з публічних джерел, від компетентних органів країн ЄС та від Європейської служби зовнішніх дій. За результатами оцінки росія відповідає критеріям для включення до списку високоризикових третіх країн.

Причини внесення до списку

Відповідно до Четвертої директиви ЄС з протидії відмиванню коштів Єврокомісія вживає заходів для захисту фінансової системи ЄС.

Додавання росії до переліку означає, що суб’єкти ЄС, які підпадають під правила протидії відмиванню коштів, повинні застосовувати посилену перевірку операцій, пов’язаних із такими юрисдикціями.

Подальші кроки

Делегований регламент набуде чинності після періоду перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради протягом одного місяця. За потреби цей строк можуть продовжити ще на один місяць. Комісія й надалі відстежуватиме ситуацію у всіх країнах зі списку та реагуватиме на подальші зміни.

