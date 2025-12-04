0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС вніс росію до списку країн з високим ризиком через відмивання грошей

39
ЄС вніс росію до списку країн з високим ризиком через відмивання грошей
ЄС вніс росію до списку країн з високим ризиком через відмивання грошей
Європейська комісія внесла росію до переліку країн з високим ризиком, які мають стратегічні недоліки у системах протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Зазначається, що 8 липня 2025 року Комісія ухвалила Делегований регламент (ЄС) 2025/1393. Цей документ зобов’язував завершити до кінця 2025 року перегляд третіх країн, які не включені до переліку FATF, але чия участь у FATF призупинена. Мета полягала у визначенні необхідності оновлення списку ЄС з протидії відмиванню коштів.
росія потрапила до сфери дії цього регламенту. Комісія провела технічну оцінку за визначеною методологією, використавши інформацію з публічних джерел, від компетентних органів країн ЄС та від Європейської служби зовнішніх дій. За результатами оцінки росія відповідає критеріям для включення до списку високоризикових третіх країн.

Причини внесення до списку

Відповідно до Четвертої директиви ЄС з протидії відмиванню коштів Єврокомісія вживає заходів для захисту фінансової системи ЄС.
Додавання росії до переліку означає, що суб’єкти ЄС, які підпадають під правила протидії відмиванню коштів, повинні застосовувати посилену перевірку операцій, пов’язаних із такими юрисдикціями.

Подальші кроки

Делегований регламент набуде чинності після періоду перевірки та відсутності заперечень з боку Європейського парламенту і Ради протягом одного місяця. За потреби цей строк можуть продовжити ще на один місяць. Комісія й надалі відстежуватиме ситуацію у всіх країнах зі списку та реагуватиме на подальші зміни.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems