Рада відклала запровадження «еАкцизу» до 1 листопада наступного року

Верховна Рада України продовжила період тестування системи «еАкциз» до 12 жовтня 2026 року. Запуск системи очікується з 1 листопада.
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
«Це рішення дасть бізнесу час, щоб спокійно та всебічно перевірити, як працює нова система. Особливо це важливо для тестування роботи в офлайн-режимі», — сказано в повідомленні.

Нові дати запуску

Тестування триватиме до 12 жовтня 2026 року. Обов’язковою система стане з 1 листопада 2026 року. Компанії зможуть почати реєстрацію в системі з 12 жовтня, що дозволить підготуватися до повноцінного запуску.

Можливості для бізнесу в перехідний період

У період додаткового тестування компанії можуть:
  • налаштувати виробниче, касове або складське програмне забезпечення для роботи з еАкцизом;
  • навчити працівників;
  • перевірити роботу нових процесів у реальних умовах.

Як працюватиме еАкциз

еАкциз — це система, що дозволяє відстежувати кожну одиницю тютюнової і алкогольної продукції від виробника або від кордону до магазину. Це можливо завдяки електронним акцизним маркам з унікальними кодами.
Такий підхід створює прозорий ринок, який контролюється державою і зрозумілий для споживачів.
Щороку через нелегальний обіг тютюнових виробів і алкоголю Україна втрачає приблизно 30 млрд грн. У ЄС працює система Tobacco Track and Trace, яка вже зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід і впроваджує комплексніше рішення.
еАкциз охоплюватиме тютюнові вироби і алкоголь одночасно. Це складніше технічно, проте система стане додатковим інструментом у боротьбі з підробками та контрабандою на двох ключових ринках.
Нагадаємо, на початку листопада Finance.ua писав, що в Україні планують перенести строки запровадження електронної марки акцизного податку та Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет. Відповідну ініціативу підтримали учасники робочої групи Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
