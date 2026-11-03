Мільярдери витратили сотні мільйонів на вибори у США: хто став найбільшим донором

Проміжні вибори до Конгресу США можуть стати найдорожчими в історії країни. П’ятдесят найбільших донорів уже спрямували на підтримку політичних сил 2,77 млрд доларів. Найбільшим індивідуальним спонсором став американський мільярдер Ілон Маск, який виділив 446 млн доларів на підтримку республіканців.

Про це повідомляє «Слово і діло» з посиланням на Al Jazeera

За прогнозами аналітичної компанії AdImpact, витрати лише на політичну рекламу під час виборчого циклу 2026 року можуть сягнути рекордних 11,6 млрд доларів. Це більше, ніж під час будь-яких попередніх виборів у США, включно з президентськими перегонами 2024 року.

Скільки грошей отримали республіканці та демократи

Згідно з аналізом, 50 найбільших донорів та організацій загалом пожертвували 2,77 млрд доларів. Із цієї суми 1,67 млрд доларів, або близько 60%, отримали політичні групи, пов’язані з Республіканською партією.

Водночас донори демократів спрямували на підтримку партії 832 млн доларів, що становить приблизно 30% від загальної суми. Ще 264 млн доларів надійшли від двопартійних донорів та груп, які представляють окремі інтереси, зокрема криптовалютну індустрію та сферу спортивних ставок.

Хто з мільярдерів найбільше пожертвував на вибори

Найбільшим індивідуальним донором виборчого циклу став Ілон Маск, власник Tesla та SpaceX. Він пожертвував 446 млн доларів організаціям, які підтримують республіканців.

На другому місці опинилося подружжя Елізабет і Річард Уйлайн, засновники компанії Uline, які виділили 150 млн доларів. Третю позицію посіли Джефф і Джанін Ясс із внеском у 110 млн доларів.

Серед найбільших донорів Демократичної партії — мільярдер Джордж Сорос, який пожертвував 102 млн доларів, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг із внеском у 84 млн доларів, а також співзасновник LinkedIn Рід Гоффман та його дружина Мішель Ї, які виділили 41 млн доларів.

Які політичні організації та компанії фінансують вибори

Значні кошти на вибори спрямували й політичні організації. Зокрема, пов’язана з республіканцями One Nation надала 133 млн доларів, American Action Network — 64,3 млн доларів, а American Prosperity Alliance — 50,7 млн доларів.

Серед організацій, які підтримують демократів, найбільшими донорами стали Majority Forward із внеском у 102 млн доларів та House Majority Forward, яка виділила 93,7 млн доларів.

Крім того, активну участь у фінансуванні виборчих кампаній беруть криптовалютні компанії. Так, Coinbase пожертвувала 57,8 млн доларів, Ripple — 49,6 млн доларів, а компанія Foris DAX, яка стоїть за платформою Crypto.com, — 39 млн доларів.

Як працює фінансування виборчих кампаній у США

Як пояснює видання, хоча прямі пожертви окремим кандидатам у США обмежені 3500 доларами на вибори, великі донори можуть спрямовувати необмежені суми через спеціальні комітети політичної дії — Super PAC. Такі організації мають право фінансувати політичну рекламу та підтримувати кандидатів, однак не можуть безпосередньо координувати свої витрати з їхніми виборчими штабами.

Водночас частина коштів надходить через некомерційні організації, які не зобов’язані розкривати інформацію про своїх донорів. Через це встановити справжнє походження всіх грошей, витрачених на вибори, складно.