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Де в Польщі найкраще жити: рейтинг міст із найвищою якістю життя

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Варшава, Польща
Варшава, Польща
У Польщі порівняли якість життя у 2479 муніципалітетах і склали два рейтинги — за експертними критеріями та вподобаннями мешканців. Результати виявилися різними: лідером першого став Мінськ-Мазовецький, а другого — Варшава.
Про це пише inpoland.
Аналіз підготували компанії Algolytics Technologies та SW Research Agency. Вони сформували два окремі рейтинги, використавши різні критерії оцінювання. Один відображає експертну оцінку умов життя, інший — те, наскільки вони відповідають очікуванням і вподобанням мешканців.

Які міста Польщі очолили рейтинг якості життя

В експертному рейтингу перше місце посів Мінськ-Мазовецький у Мазовецькому воєводстві. Місто зберігає лідерство вже другий рік поспіль.
До першої п’ятірки також увійшли:
  • Іновроцлав — Куявсько-Поморське воєводство;
  • Паб’яніце — Лодзинське воєводство;
  • Хойніце — Поморське воєводство;
  • Седльце — Мазовецьке воєводство.
Результати свідчать, що високі показники якості життя не є винятковою перевагою великих міст. У верхній частині експертного рейтингу переважають міста середнього розміру та повітові центри. При цьому жоден із воєводських центрів не потрапив до першої десятки.
Інша картина склалася в рейтингу, побудованому на вподобаннях мешканців. Тут перемогла Варшава. До п’ятірки лідерів також увійшли:
  • Сопот,
  • Краків,
  • Познань,
  • Гданськ.

Чому оцінки експертів і мешканців відрізняються

Різниця між двома рейтингами пояснюється тим, що їхні автори по-різному визначали важливість окремих критеріїв.
В експертній оцінці більшу вагу мали, зокрема, стан природного середовища та якість освіти. У рейтингу за вподобаннями мешканців важливішими виявилися економічні умови та доступність послуг.
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Водночас в обох оцінках значну роль відіграють можливість отримати медичну допомогу, доступ до шкіл, транспорту та повсякденних сервісів. На комфорт життя впливає те, наскільки легко дістатися до лікарні, навчального закладу чи місця роботи. Особливо відчутними проблеми стають у населених пунктах, де бракує необхідної інфраструктури, а громадський транспорт працює недостатньо ефективно.
Дослідження також виявило помітні відмінності між регіонами Польщі. Найкращі умови для життя зафіксували у Сілезькому воєводстві. Високі результати також показали Великопольське воєводство та південні регіони країни.
Натомість найнижчі показники продемонструвало Підляське воєводство. Гірші умови також зафіксували на північному сході Польщі, у Західнопоморському та Люблінському воєводствах.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
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