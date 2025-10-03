Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»
Для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену в «Дія».
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на ютюб-каналі Міністерства охорони здоров’я.
«При досягненні дня народження після 40 років через місяць буде приходити певне пушповідомлення в „Дії“ про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу і провірити стан свого здоров’я. Вам прийдуть кошти на карткку, яка створена в „Дії“, ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні і інструментальні дослідження», — сказав він.
Ляшко уточнив, що в рамках чекапу «в разі виявлення певних відхилень від стану здоров’я», пацієнти зможуть отримати електронний рецепт, щоб безкоштовно отримати лікарські засоби.
Нагадаємо, загальнонаціональна кампанія профілактичних медоглядів сартує з 1 січня 2026 року. Проєктом держбюджету на цю програму передбачено 10 млрд грн.
