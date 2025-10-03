0 800 307 555
укр
Українці після 40 років отримуватимуть гроші на чекап через «Дію»

Особисті фінанси
Для проходження профілактичного медичного огляду (чекапу) українці старше 40 років отримуватимуть гроші на віртуальну картку, створену в «Дія».
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на ютюб-каналі Міністерства охорони здоров’я.
«При досягненні дня народження після 40 років через місяць буде приходити певне пушповідомлення в „Дії“ про те, що ви можете скористатися програмою національного чекапу і провірити стан свого здоров’я. Вам прийдуть кошти на карткку, яка створена в „Дії“, ви вибираєте заклад охорони здоров’я, в якому можете пройти відповідний перелік досліджень, консультації лікаря і лабораторні і інструментальні дослідження», — сказав він.
Ляшко уточнив, що в рамках чекапу «в разі виявлення певних відхилень від стану здоров’я», пацієнти зможуть отримати електронний рецепт, щоб безкоштовно отримати лікарські засоби.
Нагадаємо, загальнонаціональна кампанія профілактичних медоглядів сартує з 1 січня 2026 року. Проєктом держбюджету на цю програму передбачено 10 млрд грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
