Звільнення айтівців: чи отримують спеціалісти всі грошові виплати від компанії після скорочення — Finance.ua

Звільнення айтівців: чи отримують спеціалісти всі грошові виплати від компанії після скорочення Сьогодні 10:21 — Особисті фінанси

Звільнення айтівців: чи отримують спеціалісти всі грошові виплати від компанії після скорочення

Менш ніж половина звільнених айтівців знали про майбутні скорочення в компанії, а третина взагалі не знала про звільнення. Більшість фахівців не отримує жодної підтримки від компанії при скороченні.

Про це йдеться у дослідженні Dou.

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За даними дослідження, 41% звільнених фахівців в Україні та 36% за кордоном знали про майбутні скорочення в компанії — їх попередили принаймні за кілька днів чи ще раніше.

Проте для більш ніж третини фахівців новина про звільнення стала повною несподіванкою.

11% фахівців в Україні та 19% за кордоном здогадувалися, що будуть скорочення, хоча компанії офіційно не попереджали про це.

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Найчастіше про звільнення повідомляють в особистій розмові з працівником. Рідше це роблять на загальних мітингах чи в листах або повідомленнях.

Вкрай рідкісним є видалення облікових записів фахівців без попередження — з таким зіткнулися лише 3% звільнених.

Чи розраховуються з айтівцями при звільненні

Найчастіше компанії повністю виконують фінансові зобов’язання при звільненні працівника. 66% айтівців в Україні та 59% за кордоном отримали всі грошові виплати, включаючи бонуси, відпускні тощо.

Проте досить часто компанії виплачували лише зарплату, але не бонуси чи відпускні: про це сказали 24% фахівців в Україні та 33% за кордоном.

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Частіше до цього схильні невеликі та середні компанії до 200 співробітників та стартапи. Понад третина фахівців, які бути звільнені в таких компаніях, не отримали повністю зарплату чи інші належні їм виплати.

Проте ситуації, коли компанії при звільненні не виплачують зарплату фахівцю, все ж досить рідкісні: з ними стикалися 4% в Україні і 2% за кордоном.

Понад 55% айтівців не отримали підтримки від компанії при звільненні

Більшість звільнених фахівців не отримали жодної додаткової підтримки від своєї компанії після звільнення.

Компанії, які хотіли підтримати звільнених співробітників, найчастіше додатково виплачували їм одну чи кілька зарплат. Фахівці за кордоном такі виплати отримували частіше, ніж в Україні: 32% проти 22%.

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На другому місці серед варіантів підтримки — можливість залишити чи викупити за зниженою ціною робочу техніку. Таку пропозицію отримали 19% звільнених фахівців за кордоном і 14% в Україні.

На третьому — допомога з пошуком нової роботи, оновленням резюме, рекомендації (14% в Україні та 11% за кордоном).

Джуни та інтерни рідше за інших можуть розраховувати на підтримку компанії після звільнення. 70% з них не отримали додаткових виплат чи бонусів. Лише 13% отримали додаткові грошові виплати, 12% — можливість залишити чи викупити дешевше робочу техніку, 9% — допомогу з пошуком роботи.

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Ліди і керівники частіше за інших отримують грошові виплати від компаній — третина з них отримали додаткові кошти при скороченні проти чверті серед сеньйорів та мідлів. Крім того, лідам і керівникам частіше за інших виплачували дві чи більше зарплат.

Компанії більш схильні підтримувати фахівців, які пропрацювали в них довше. 37% сеньйорів, які працювали понад п’ять років у компанії, отримали додаткові кошти при скороченні. Проти 17% серед тих, хто пропрацював менше як три роки.

Продуктові компанії частіше за інші підтримували звільнених фахівців. 33% тих, з ким попрощалися тут, отримали додаткові кошти. Найрідше такі виплати роблять сервісні та аустафінгові компанії.

Dou За матеріалами:

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