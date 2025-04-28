Понад половина айтівців бояться втратити роботу — Finance.ua

Понад половина айтівців бояться втратити роботу Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Понад половина айтівців бояться втратити роботу

52% айтівців в Україні та 57% українських айтівців за кордоном бояться втратити роботу.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Два роки тому через можливу втрату роботи хвилювалися 48% айтівців в Україні та 45% за кордоном.

Технічні фахівці трохи більш песимістичні, ніж нетехнічні: 53% з них бояться втрати роботи проти 50% нетехнічних.

Інфографіка: DOU

В Україні найбільш оптимістично налаштовані Data Scientists/Data/ML/AI Engineers та Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation тощо) — понад 40% з них відповіли, що не бояться втратити роботу.

Більше за інших схвильовані тестувальники, дизайнери (Graphic/Video/2D/3D), фахівці підтримки, SysAdmin / Infrastructure Engineers — понад 55% бояться втратити роботу.

За кордоном, як і в Україні, найбільш оптимістичні щодо роботи Data Scientists/Data/ML/AI Engineers (42% не бояться втратити роботу), а найбільш схвильовані — тестувальники і менеджери проєктів/продуктів (понад 60% бояться втратити роботу).

Інфографіка: DOU

Загалом українські айтівці не очікують зростання ІТ-ринку в 2025 році: найчастіше вони вважають, що все залишиться як зараз (34%). Або що ситуація поступово ставатиме гірше (32%). Лише 19% розраховують на зростання.

Айтівці за кордоном менш оптимістичні: 41% з них очікують погіршення ситуації і лише 15% — покращення.

Нетехнічні фахівці дещо оптимістичніші за технічних. Найбільш песимістично налаштовані технічні фахівці за кордоном — 43% з них вважають, що ситуація стане гірше в 2025 році.

Серед песимістів також Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation тощо) — 49% з них вважають, що 2025 року буде погіршення ситуації в ІТ.

Найбільш оптимістично налаштовані ті, хто шукає першу роботу в ІТ, але і серед них лише 28% вважають, що ситуація стане кращою протягом цього року.

Попри погіршення настроїв айтівців, порівняно з 2023 роком, рекрутери активніші, ніж два роки тому. Восени 2023 року лише 51% айтівців сказали, що отримували повідомлення від рекрутерів, зараз же таких — 80%.

Чи готові айтівці піти з ІТ

38% айтівців і 37% тих, хто шукає першу роботу в ІТ, не готові розглядати іншу сферу роботи. Частіше казали про готовність перейти в іншу сферу нетехнічні фахівці — тільки 26% в Україні та 19% за кордоном не розглядають таку можливість.

На готовність змінити сферу діяльності впливає оптимізм щодо майбутнього: ті, хто очікує покращень у 2025 році, рідше говорять про готовність піти з ІТ, ніж ті, хто вважає, що ситуація буде погіршуватись.

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29% айтівців погодилися б змінити сферу, якби їм запропонували кращі умови роботи, а 21% — якби довго не могли знайти роботу в ІТ («настільки довго шукаючи роботу, людина вигоріла, і далі бажання працювати в ІТ тільки зменшується»).

Водночас 21% айтівців відзначили, що хотіли б попрацювати в іншій цікавій для себе сфері. Частіше такі зацікавленості є у нетехнічних фахівців (29% з них мають таке бажання проти 20% технічних фахівців).

Інфографіка: DOU

Сеньйори та ліди частіше говорять про перехід в іншу цікаву для них сферу, ніж мідли та джуни (23% проти 19%).

Зокрема: Нагадаємо, найбільше українських айтівців живе у Європі — 92%. Ще 3% — у США або Канаді.

більшість з них живуть у Польщі — 39%;

Іспанія за кількістю українських ІТ-фахівців посідає друге місце, далі Німеччина — 10% та 5% відповідно;

у Румунії теж 5%;

Португалії та Болгарії — по 4%;

по 3% переїхали до Чехії та Словаччини.

Найбільша група айтівців в Україні — фахівці, які заробляють $1000−2000 на місяць. Таких майже чверть. Близько 50% працюючих в Україні IT-спеціалістів отримують до $3000. Понад $6000 заробляють лише 9% айтівців в Україні.

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