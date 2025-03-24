ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік — Федоров Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

ІТ-індустрія сплатила понад $1 млрд податків за рік — Федоров

Українська ІТ-індустрія продовжує зростати, збільшуючи свою частку в експорті та сплативши понад $1 млрд податків у 2024 році.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«ІТ-індустрія — єдина з топ-5 експортних галузей, яка за останні п’ять років збільшила свою частку в експорті. Це результати нашого партнерського дослідження Digital Tiger, яке робимо з Асоціацією IT Ukraine. Наші інженери й розробники мають колосальний досвід та фаховість. Вони створюють продукти, потрібні в усьому світі», — зазначив Федоров.

Він додав, що Україна експортує ІТ-сервіси в 147 країн світу.

У топі ринків:

США;

Велика Британія;

Німеччина;

Ізраїль;

Швейцарія;

Польща.

«Найтехнологічніші компанії планети охоче стають клієнтами України. Це такі відомі гіганти, як Microsoft, Meta, NASA, IBM, Siemens, Google та Porsche», — наголосив міністр.

За його словами, Україна вже давно зарекомендувала себе як центр технологічної експертизи. Українськими технологічними продуктами BetterMe, GitLab, Cargofy, Restream, Reply, People. ai, MacPaw, Grammarly чи Petcube користуються люди та бізнеси по всьому світу.

«Маємо стимулювати появу ще більшої кількості таких українських компаній. Для цього ми вже зараз фокусуємося на розбудові ефективної екосистеми для розвитку технологічного бізнесу», — підсумував він.

Як показує дослідження , рушійною силою галузі на сьогодні є переважно сервісні компанії. Найбільшу виручку 2024 року отримали EPAM Ukraine ($468.2 млн), GlobalLogic Ukraine ($288.9 млн) і SoftServe ($169.4 млн).

Географія експорту зазнала несуттєвих змін. Хоча більшість країн показали скорочення кількості замовлень в абсолютних цифрах. Провідним імпортером українських ІТ-послуг традиційно залишаються Сполучені Штати Америки. На них припадає 37,2% ($2,3 млрд) від загального експорту ІТ-послуг. Роком раніше кількість замовлень із цієї країни дала змогу експортувати на $2,6 млрд, а 2022 року — $2,97 млрд.

В абсолютних значеннях зріс обсяг замовлень з:

Кіпру ($362 млн у 2023 і $394 млн у 2024 роках);

Ізраїлю ($293 млн у 2023 і $297 млн у 2024 роках);

Польщі ($162 млн у 2023 і $166 млн у 2024 роках);

Естонії ($158 млн у 2023 і $166 млн у 2024 роках).

Нагадаємо, обсяг річного ІТ-експорту у 2024-му вдруге за останні роки не зріс, а впав — на понад 4%. Також зменшилася частка IT в загальному експорті послуг. Відповідно до даних Нацбанку, у 2024 році ІТ-індустрія принесла в українську економіку $6,45 млрд завдяки експорту своїх послуг. Це на 4,2%, або на $280 млн менше за показник 2023 року. Водночас темпи падіння сповільнилися, торік воно побило рекордні −8,5%.

Лідером серед країн, що забезпечували виторг ІТ-галузі у 2024 році, залишаються Сполучені Штати Америки. Вони надали $2,397 млрд валютних надходжень Україні. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту. Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8%, або $564,98 млн.

Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера, зазначав , що серед основних причин зменшення обсягів експорту — ризики мобілізації технічних фахівців, обмеження на виїзд за кордон та зміни в податковому навантаженні.

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