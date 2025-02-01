Як змінюється експорт IT-послуг України (інфографіка) — Finance.ua

Як змінюється експорт IT-послуг України (інфографіка) Сьогодні 21:12 — Казна та Політика

Як змінюється експорт IT-послуг України (інфографіка), Фото: freepik

Спад експорту IT-послуг, що розпочався у 2023 році, продовжується. За підсумками 2024 року експортна виручка галузі скоротилася на 4,1%, склавши $6,45 млрд. Це принесло українській економіці на $279 млн менше, ніж у 2023 році.

Про це йдеться в аналітиці від Львівського IT-кластера.

У грудні експорт IT-послуг зріс на 18,7%

Обсяг експорту IT-послуг в останньому місяці 2024 року становив $617 мільйонів.

Українській економіці це принесло на $97 мільйонів більше порівняно з листопадом. Також, ці показники на 1% або ж $6 мільйонів більші у порівнянні з груднем 2023.

IT-сектор залишається лідером серед експортерів послуг, хоча його частка скоротилася з 41% у 2023 році до 37,4% у 2024-му.

Динаміка експорту ІТ-послуг у 2024 році

Найкращим у 2024 році став останній квартал. Його сукупна експортна виручка ІТ-послуг становить майже $1,67 мільярдів.

Це на 6,2% або ж $98 мільйонів більше за третій. Водночас, ці показники все одно менші, ніж були в аналогічний період минулоріч на 2,1%.

Читайте також Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка)

Якщо ж порівнювати півріччя, то друга частина року була дещо кращою за першу: на 1% або ж $32 мільйони. Водночас, у другому півріччі 2023 року показники були більші на $110 мільйонів або ж 3,3%.

Причини зниження експорту

Степан Веселовський, СЕО Львівського ІТ Кластера, зазначає, що серед основних причин зменшення обсягів експорту — ризики мобілізації технічних фахівців, обмеження на виїзд за кордон та зміни в податковому навантаженні.

Особливо серйозною загрозою є міграційні настрої серед IT-спеціалістів.

Читайте також Де найлегше знайти роботу без досвіду в IT — результати дослідження Djinni

За прогнозами, близько 5% фахівців можуть виїхати з України протягом року, що призведе до втрати 11,5 тисяч економічно активних громадян.

У найбільш песимістичному сценарії, якщо війна продовжиться, з країни може виїхати до 75 тисяч спеціалістів — це близько третини всього людського капіталу в IT-галузі.

Географія експорту ІТ-послуг у 2024 році

Лідером серед країн, що забезпечували виручку ІТ-галузі у 2024 році, стали США. Вони забезпечили $2,397 мільярдів валютних надходжень до України. Це 37,2% обсягів усього IT-експорту.

Читайте також У яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці

Далі йде Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії — 8,8% та $564,98 мільйонів. Третє місце посіла Мальта, забезпечивши $501,19 мільйонів, це 7,8%.

Першу п’ятірку замикають Кіпр та Ізраїль. Вони принесли 6,1% ($394,49 мільйони) та 4,6% ($296.66 мільйони) обсягів експортної виручки за статтею комп’ютерних послуг відповідно.

До ТОП-10 країн, які забезпечили найбільші валютні надходження від експорту IT-послуг до України, увійшли Швейцарія, Німеччина, Польща, Естонія та Об’єднані Арабські Емірати.

Читайте також У яких українських банках працює найбільше айтівців

Вони разом забезпечили $5,15 мільярдів, що складає 79,9% від загальної суми експортної виручки в цій сфері у 2024 році.

ТОП-5 країн, у які найбільше підвищився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023:

Гібралтар + 155,2%;

Австралія + 25,3%;

Об’єднані Арабські Емірати + 25,3%;

Болгарія +25,2%;

Іспанія +22,4%.

ТОП-5 країн, у які найбільше скоротився обсяг експорту ІТ-послуг у 2024 році порівняно з 2023:

Швеція — 26,7%;

Угорщина — 19,4%;

Італія — 19,0%;

Литва -18,8%;

Норвегія — 16,7%.

Очікування учасників IT-ринку та короткострокові прогнози

У 2024 році лише чверть українських ІТ-спеціалістів мали позитивні економічні очікування щодо розвитку галузі. Це на 10% менше, ніж у 2023 році: тоді оптимістичні думки висловлювали 35% фахівців.

Читайте також Як джуніору знайти роботу: директор з найму дає поради

Для порівняння, у 2022 році цей показник сягав 64%. Тобто за період повномасштабного вторгнення частка позитивно налаштованих ІТ-спеціалістів зменшилася у 2,5 рази.

Очікування керівників ІТ-компаній також здебільшого негативні: серед них домінують думки про втрату позицій індустрією у короткостроковій перспективі. На фоні цього 44% CEO очікують зростання обороту їхнього бізнесу, а третина прогнозує можливі скорочення обсягів їхньої підприємницької діяльності.

За даними Львівського ІТ Кластера, з початком війни 60% компаній стикнулися з розірванням контрактів. Частка компаній, де активні проекти закінчуються, а нових замовлень немає, зросла з 15% у 2023 році до 37% у 2024 році.

Читайте також Як знайти роботу в Україні у 2025 році — поради експертів

Через труднощі з пошуком клієнтів багато компаній змушені були скоротити персонал, що призвело до зростання темпів скорочення ІТ-фахівців на 27%.

Водночас, якщо оцінювати загальне самопочуття компаній — а саме їхню ділову активність, фінансову стабільність та настрої всередині команди, ситуація дещо покращилась.

За оцінками СЕО минулоріч понад 45% вважали себе «здоровими» на противагу 41% у 2023 році. Але це всі рівно майже вдвічі менше ніж у перший рік війни, коли «здоровими» себе вважали 78% компаній.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.