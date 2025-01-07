Як знайти роботу в Україні у 2025 році — поради експертів Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Як знайти роботу в Україні у 2025 році — поради експертів

Для того щоб знайти роботу в умовах сучасних реалій, важливо орієнтуватися на нові тренди у професіях, освоювати актуальні навички та використовувати сучасні онлайн-ресурси для пошуку вакансій. Розцінюйте час пошуку роботи як можливість уповільнитись і подумати про те, чого саме ви хочете від роботи та життя.

Про це повідомляють експерти сайту з пошуку роботи robota.ua.

З чого розпочати пошук роботи

Перше, що потрібно зробити, - це зрозуміти, ким ви хочете бути. Подумайте про свої інтереси, здібності та досвід. Якщо ви не знаєте, з чого почати, спробуйте дати собі відповіді на такі запитання:

Що я хочу отримати від нової роботи? Я хочу отримувати вищу зарплату, змінити кар’єру, просто знайти нове місце, яке мені сподобається?

Які я маю навички та досвід? Що я вмію робити добре? Який професійні знання я маю?

Що я вмію робити добре? Який професійні знання я маю? Які умови праці для мене важливі? Які сфери діяльності мені цікаві? Які позиції я розглядаю? Які функції хочу виконувати? Яка зарплата, графік роботи, локація? Чи бажаю я працювати віддалено?

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Відповіді на ці питання допоможуть вам краще зрозуміти себе — чим ви хочете займатися та які вакансії вам будуть потенційно цікаві. Визначившись із майбутньою професією, складіть резюме.

Як створити резюме, що зацікавить роботодавця

Резюме — це ваш перший контакт із роботодавцем, тому важливо, щоб воно було якісним та інформативним.

Найголовніші елементи резюме — це ваша контактна інформація та опис професійного досвіду. Останньому пункту варто приділити особливу увагу, аби роботодавець побачив ваші вміння та досягнення. Розкажіть, де ви працювали, на якій посаді та вкажіть період роботи. Перелічіть ключові обов’язки і наведіть приклади успіхів, яких вдалося досягти.

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Крім цього, додайте до резюме фотографію, інформацію про вашу освіту (у тому числі, курси і тренінги), ключові навички, рівень знання мов та додаткову інформацію — наприклад, наявність водійського посвідчення, особисті якості та інші деталі, що можуть зацікавити рекрутерів. Що ще важливо для резюме:

будьте уважними до деталей. Переконайтеся, що ваше резюме написане без помилок;

використовуйте конкретні цифри та дані. Це допоможе роботодавцю оцінити ваші досягнення. Наприклад, замість «Я збільшив продажі» краще сказати «Я збільшив продажі на 15%»;

будьте лаконічними. Резюме має бути чітким і зрозумілим, щоб рекрутер зміг його прочитати за кілька хвилин.

Як підготуватися до співбесіди

Співбесіда — це ваш шанс презентувати себе та отримати роботу. На інтерв’ю ви більше дізнаєтесь про компанію, а компанія — про вас. Як підготуватися до першої зустрічі з роботодавцем?

Почитайте про компанію

Перед співбесідою обов’язково дізнайтеся інформацію про вашого потенційного роботодавця.

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Підготуйте розповідь про себе

Зосередьтеся на тих навичках та досвіді, які є найбільш важливими для цієї посади. Будьте готові говорити не лише про досягнення, а й професійні невдачі та уроки, які з них винесли. Репетиція розповіді перед дзеркалом або з другом допоможе вам відчути себе впевнено під час співбесіди.

Відпрацюйте відповіді на типові запитання

Зазвичай на співбесідах ставлять типові запитання. Важливо заздалегідь відпрацювати відповіді, щоб не заплутатись під час співбесіди:

Чому ви хочете працювати в нашій компанії?

Які ваші сильні та слабкі сторони?

Які навички ви отримали на попередніх роботах?

Які ваші найважливіші професійні досягнення?

Подумайте, про що ви запитаєте у роботодавця

Пам’ятайте, що обирають не лише вас — обираєте також і ви. Запитайте про очікування компанії від вас як фахівця, про умови роботи, кар’єрні перспективи.

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Прийдіть на співбесіду вчасно

Пунктуальність — це важлива якість, яку цінують роботодавці.

Не хвилюйтеся, якщо ви не отримаєте відповідь від роботодавця одразу після співбесіди. Зазвичай роботодавці потребують трохи часу, щоб надати зворотний зв’язок.

Також не варто зупинятися на одній співбесіді. Продовжуйте надсилати резюме на вакансії, які вас цікавлять. Чим більше співбесід ви пройдете, тим більше шансів у вас буде отримати роботу.

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