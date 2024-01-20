5 шкідливих «порад», як скласти резюме — Finance.ua

5 шкідливих «порад», як скласти резюме Сьогодні 09:11 — Особисті фінанси

Створення резюме під час пошуку роботи — ніби рутинна, нескладна річ. Проте за однакового досвіду та однакових навичок одного кандидата запрошують на співбесіду, а іншого — ні. Розберімося, чому так може статись.

Уявіть ситуацію. Людина подалася на вакансію. Чекає відповіді день, два, тиждень. Вона думає: «Як це так, у мене ж таке чудове, повне, насичене досвідом резюме, саме на мені треба зосередити максимальну увагу». Тим часом її резюме складається з десяти сторінок А4 без жодної послідовної структури.

шкідливі поради, як скласти провальне резюме. Це стандартний приклад CV, яке менеджери з найму в різних компаніях отримують щодня. Хочете собі таке саме? Work.ua публікує, як скласти провальне резюме.

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1. Пишіть довге резюме, згадуйте усі місця, де працювали

Вкажіть увесь досвід роботи, який маєте. Підробітки на 3 місяці, які були 15 років тому — мастхев у кожному CV. Бо що довше резюме, то більше експертності побачить майбутній роботодавець.

2. Зробіть рекрутеру квест замість резюме

Зазначте кілька останніх місць роботи. Достатньо написати назву посади. І все. А далі хай рекрутери самі телефонують і ставлять запитання. Ви не повинні витрачати свій час, щоб вказувати свої досягнення та досвід.

3. Додавайте в резюме фото з котиками, на пляжі чи з друзями у барі

Коли у CV просять додати фотографію, то це чудова можливість показати щось ще, крім своїх робочих досягнень. Офіційний стиль не вітається. Краще додайте світлину, яка займе усю сторінку. Бажано, щоб це була фотографія з відпочинку в ресторані, на пляжі чи пікніку. Чи з вашою сім'єю, чи домашніми улюбленцями. Або з усіма одразу.

Також важливо, щоб фото було не актуальним, а зроблене 10 років тому. Інакше жодних шансів на увагу від рекрутера.

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4. Вказуйте досвід чи досягнення, яких насправді немає

Кажуть, що зухвалість — друге щастя. Тож скористайтеся цим твердженням і напишіть про себе щось таке, чого ви в житті ніколи не робили й що стовідсотково приверне увагу рекрутера до вашої персони. Наприклад, додайте високу позицію у класній компанії, де ви жодного дня не працювали.

Якщо у резюме попросять вказати контакти з попередніх місць роботи для підтвердження вашого (насправді неіснуючого) досвіду, то сміливо пишіть і не бійтеся, що хтось буде телефонувати щодо рекомендацій. Їх просять лише для галочки, тож можете не хвилюватися.

5. Покажіть компанії, що вона потребує вас

Фрази «Я не маю досвіду в цій сфері, але швидко вчусь» чи «Ви не пошкодуєте, якщо візьмете саме мене» точно змусять серце рекрутера відтанути й дати вам шанс. Це популярні вислови, а популярні, отже, дієві.

Правильні поради для якісного резюме

Так, це були антипоради, яких потрібно уникати у реальному житті й робити все навпаки.

Згідно з дослідженням Ladders, в середньому перегляд одного резюме у рекрутера займає приблизно 7 секунд. За роки роботи менеджери з найму можуть дуже швидко виявляти «червоні прапорці» у CV. Тому ваше завдання як кандидата — справити позитивне перше враження за цей час.

Як це можна зробити:

Підготуйте візуально приємне резюме. Зараз існує багато сервісів із готовими шаблонами, які допоможуть структурувати інформацію зрозуміло для читача. Ось декілька з них: Cvmaker, Canva, CV2you. Вони умовно безплатні: доступний базовий набір функцій, а додаткові — за підпискою. Створіть універсальне CV, що відповідатиме вимогам вакансій, які ви вибрали. Або якщо вакансії різні, не лінуйтесь відкоригувати резюме для кожної з них. Пишіть правду. Більш ніж половина опитаних на порталі Stand Out CV визнали, що перебільшували щодо свого досвіду один раз чи більше. Зрозуміло, що хтось може це не помітити, але здебільшого брехня викривається вже не етапі співбесіди. Тож будьте чесні із собою і роботодавцем. За бажанням використовуйте штучний інтелект (ШІ) для написання CV, але з розумом. Згідно з опитуванням сайта Resume Builder, 46% людей використовують умовний ChatGPT для створення резюме. Штучний інтелект може бути корисним у складанні тексту. Втім, результат його роботи все ще далекий від ідеалу.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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