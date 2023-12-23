У чому різниця між CV (візиткою) та резюме — Finance.ua

У чому різниця між CV (візиткою) та резюме Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

У чому різниця між CV (візиткою) та резюме

При відгуках на вакансії від кандидатів просять інформацію про їхні знання, уміння, навички та досвід. Уся ця інформація збирається в одному лаконічному та структурованому файлі, на основі перегляду якого й ухвалюється рішення про запрошення людини на співбесіду.

Усі ці дані мають бути «читабельні», логічно структуровані та презентабельно описані, відповідно до формату. Проте часто трапляється, що кандидати плутають CV та резюме, не знають, що і як писати, дають замало чи забагато інформації. І головне — не пишуть те, що потрібно побачити роботодавцю. Яка ж різниця між CV та резюме — розповіли експерти порталу work.ua.

Трішки географії

В Україні найбільш популярним форматом відгуку є резюме. Його найчастіше очікують роботодавці й саме його пропонують надсилати сайти з пошуку роботи. CV ж використовується значно рідше. Зокрема, вимогу щодо CV можна зустріти в академічній, науковій, медичній та юридичній сфері, журналістиці тощо. Адже саме цей формат певною мірою поєднує резюме і портфоліо.

У США і Канаді це абсолютно різні типи документів з різним призначенням. Щодо інших країн світу часто немає однозначної думки. У значній частині Європи, Великій Британії, Новій Зеландії, Бразилії, Китаї, Австралії та Індії CV і резюме часто є синонімами. Власне термін «резюме» використовується рідко, проте саме такий формат очікується найчастіше.

Через таку плутанину краще, за можливості, уточнити у роботодавця, який обсяг і глибина інформації необхідні, щоб не втратити свій шанс на файне працевлаштування.

Про формат і структуру

Саме наповнення документів має великі подібності, адже сенс у них єдиний — вдало презентувати кандидата. Проте формат і глибина цієї презентації все ж відрізняються:

Про наповнення і зміст

Є певні обов’язкові пункти, які мають бути в обох файлах:

ваше ім'я, прізвище та контакти;

«мета» з коротким описом вас як фахівця / фахівчині;

досвід, освіта та кваліфікація;

професійні навички та особистісні якості;

додаткова релевантна інформація: досягнення, громадська діяльність і волонтерство за наявності, проєкти, стажування, зрідка — хобі.

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Опис досвіду й освіти у резюме та CV відрізняється найбільше. Наприклад, у резюме ми вказуємо основні найновіші посади / сертифікації, а от у CV додаємо всю інформацію про вашу професійну діяльність. Яку додаткову інформацію можуть очікувати роботодавці у CV:

повний досвід роботи та освіти, навіть не обовʼязково релевантний;

відвідані тренінги, курси та семінари;

викладання, власні виступи та інші заходи;

відзнаки та нагороди;

перелік публікацій, наукових робіт з описом і, можливо, навіть із цитатами;

членства у професійних спільнотах;

гранти;

розв’язані вами кейси;

рекомендації.

Оскільки це детальний опис професійного шляху, то кожен пункт не забуваємо детально та виграшно відтворити у діловому стилі.

Щоб не проґавити свій шанс на працевлаштування, потрібно вдало презентувати себе, свої знання, уміння і досвід у відповідному форматі: резюме або CV. І якщо сумніваєтеся, який з документів використовувати, придивіться до сфери посади, країни або запитайте у роботодавця.

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Проте бажано все ж мати обидва формати професійної самопрезентації. Оновлювати їх, тримати актуальними. Адже часом після резюме роботодавець може попросити й CV також. Ці документи можна створювати самостійно, з допомогою конструкторів резюме та CV, де є приклади заповнення, або ж звертатися за допомогою до кар'єрних консультантів.

А головне: потрібно діяти, не боятися відгукуватися. Десь на вас чекає «та сама» ідеальна вакансія і кар'єра мрії.

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