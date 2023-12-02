Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме — Finance.ua

Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

Чому рекрутери не завжди відповідають на резюме

Чи обовʼязково рекрутер має відповідати на кожне резюме? Якщо фідбеку немає, може, варто відгукнутися ще раз чи написати HR-у особисто? Хіба рекрутер не зобовʼязаний давати детальний фідбек кожному кандидату? Work.ua шукав відповіді на ці запитання.

Як пише Work.ua, він провів опитування та зʼясував, чи дають HR-и та керівники компаній фідбек кандидатам, які з тих чи інших причин не підійшли на вакансію. Виявилося, що тільки 26% рекрутерів дають детальний зворотний звʼязок, ще 28% просто повідомляють про відмову. 46% HR-ів ніяк не комунікують із шукачем, який не підійшов.

Звернімо увагу, що мова йде саме про первісний етап відбору кандидатів за резюме, до будь-яких тестових завдань, співбесіди чи технічного інтервʼю. І на цьому етапі майже половина рекрутерів не дають фідбек нерелевантним кандидатам.

Чому вам (поки що) не відповіли

Якщо відповідь на резюме не надійшла, не поспішайте перейматися через чергову відмову. Адже можуть бути й інші причини, чому вам не відповідають:

Роботодавець ще не ухвалив остаточне рішення. Деякі роботодавці відповідають не відразу. Вони збирають резюме 1−2 тижні та вже тоді вирішують, кого запросити на співбесіду. Лист від рекрутера потрапив у спам. Якщо роботодавець надіслав відповідь на резюме на електронну пошту, вона цілком могла потрапити до спаму. Тож перевіряйте цей розділ листів. Також переконайтеся, що ваші налаштування приватності в месенджерах та соціальних мережах дають змогу писати чи телефонувати вам із незнайомих номерів. Ви написали номер телефону чи електронну пошту з помилкою. Тож роботодавець просто не може з вами звʼязатися. На жаль, таке теж трапляється. Ви не виконали умови, вказані в тексті вакансії. Інколи роботодавці просять обовʼязково додати супровідний лист до резюме, виконати тестове завдання або заповнити гугл-форму. Або ж одразу телефонувати.

В інших випадках, найімовірніше, ваше резюме просто не відповідає вимогам вакансії — для отримання посади забракло hard чи soft skills. Або ж резюме складено із помилками: має погане візуальне чи текстове оформлення, містить одруки, нерелевантну інформацію тощо.

Подивімося на ситуацію з іншого боку. На Work.ua роботодавці можуть пропонувати вакансії шукачам. І, погодьтеся, було б дивно вимагати від користувачів сайту надавати ґрунтовну відповідь, чому їх не зацікавила вакансія.

Інша ситуація: шукачі діляться досвідом, що рекрутери пропонують їм нерелевантні вакансії. Наприклад, роботу в офісі, коли в резюме чітко вказано «лише віддалена співпраця».

І це працює в обидві сторони. Шукачу запропонували вакансію, яка його не зацікавила через розмір зарплати, умови роботи чи агресивний Tone of Voice — він не зобовʼязаний писати листа з відмовою. Рекрутерові надійшло резюме від кандидата, якому бракує досвіду чи навичок — він не зобовʼязаний пояснювати мотиви відмови.

А якщо мені дуже потрібен зворотний звʼязок, варто писати рекрутеру

Якщо в описі вакансії вказані робочі контакти HR-а, ви можете спробувати отримати фідбек. Проте не варто писати рекрутеру в неробочий час чи телефонувати без попередження. Цілеспрямовано шукати HR-а в соціальних мережах — теж не надто вдала стратегія.

Краще діяти на випередження, ще до того, як ви відгукнулися на вакансію. Ось декілька простих дій, які підвищують шанси на отримання відповіді рекрутера:

Уважно прочитайте текст вакансії та переконайтеся, що ви відповідаєте вимогам компанії.

Зверніть увагу на очікувану форму відгуку: можливо, роботодавець просить прикріпити до резюме супровідний лист чи портфоліо.

У супровідному листі вкажіть, що хотіли б отримати зворотний звʼязок від HR-а.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.