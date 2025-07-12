Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови — Finance.ua

Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови Сьогодні 14:15 — Особисті фінанси

Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови

Серед населення зростає довіра до банків. Якщо у 2021 році 56% українців довіряли банкам, то в 2023 році про це заявляли вже 64%, а у 2025-му цей показник сягнув 68%.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Скільки українців тримають кошти у банку

За даними дослідження, 40% опитаних відповіли, що не мають банківських заощаджень. Основна причина — недостатній дохід.

Частка респондентів, які обрали цю відповідь, зростає: на 7% порівняно з 2021 р. та на 4% порівняно з 2023 р.

При цьому молодші та забезпеченіші громадяни частіше зберігають кошти саме у банках.

За якими принципами українці обирають банк

Дослідники зазначають, для 55% клієнтів банків основним чинником при виборі банку є його надійність та стабільність. Цей показник зріс на 9%, порівняно з 2021 роком.

Третина опитаних заявили, що спираються на власний попередній досвід (31%), а ще майже стільки ж орієнтуються на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів.

Водночас усе менше українців зважає на відсоткову ставку за депозитами при виборі банку. Якщо у 2023 році на цей показник зважали 37% опитаних, то у 2025-му — лише 28%.

Серед інших важливих критеріїв українці відмітили наявність мобільного додатку для онлайн-банкінгу (24%), а також рекомендації роботодавців (14%).

Нагадаємо, як повідомили у ФГВФО, українці дедалі частіше залишають кошти на карткових рахунках, користуючись ними без зняття готівки.

Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки. Так чинять 36% респондентів. 26% опитаних знімають готівку мінімально і користуються переважно картою.

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