Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови — Finance.ua
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Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови

Особисті фінанси
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Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови
Усе більше українців довіряють банкам: що впливає на вибір фінустанови
Серед населення зростає довіра до банків. Якщо у 2021 році 56% українців довіряли банкам, то в 2023 році про це заявляли вже 64%, а у 2025-му цей показник сягнув 68%.
Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів.

Скільки українців тримають кошти у банку

За даними дослідження, 40% опитаних відповіли, що не мають банківських заощаджень. Основна причина — недостатній дохід.
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Частка респондентів, які обрали цю відповідь, зростає: на 7% порівняно з 2021 р. та на 4% порівняно з 2023 р.
При цьому молодші та забезпеченіші громадяни частіше зберігають кошти саме у банках.

За якими принципами українці обирають банк

Дослідники зазначають, для 55% клієнтів банків основним чинником при виборі банку є його надійність та стабільність. Цей показник зріс на 9%, порівняно з 2021 роком.
Третина опитаних заявили, що спираються на власний попередній досвід (31%), а ще майже стільки ж орієнтуються на наявність гарантій за вкладами, розгалуженість мережі банкоматів та відділень і відгуки родичів, друзів.
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Водночас усе менше українців зважає на відсоткову ставку за депозитами при виборі банку. Якщо у 2023 році на цей показник зважали 37% опитаних, то у 2025-му — лише 28%.
Серед інших важливих критеріїв українці відмітили наявність мобільного додатку для онлайн-банкінгу (24%), а також рекомендації роботодавців (14%).
Нагадаємо, як повідомили у ФГВФО, українці дедалі частіше залишають кошти на карткових рахунках, користуючись ними без зняття готівки.
Найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки. Так чинять 36% респондентів. 26% опитаних знімають готівку мінімально і користуються переважно картою.
За матеріалами:
Finance.ua
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