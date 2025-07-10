Українці все рідше знімають гроші з карток — Finance.ua

Українці все рідше знімають гроші з карток Сьогодні 13:04 — Фінтех і Картки

Українці все рідше знімають гроші з карток

Українці дедалі частіше залишають кошти на карткових рахунках, користуючись ними без зняття готівки.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

«Спектр банківських послуг постійно розширюється та вдосконалюється, набирає обертів використання мобільних додатків банків та інших технічних рішень, що робить їх доступнішими і, як наслідок, більш привабливими для клієнтів», — зауважила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай.

Як свідчать результати загальнонаціонального опитування щодо обізнаності споживачів фінансових послуг про систему гарантування вкладів, проведеного Фондом гарантування вкладів, найчастіше при отриманні виплат громадяни знімають лише частину готівки, тоді як решту використовують надалі з картки. Так чинять 36% респондентів.

26% опитаних знімають готівку мінімально і користуються переважно картою.

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«Частіше це мешканці обласних центрів та інших міст, молодь і люди середнього віку (30−45 років), а також більш забезпечені опитані», — сказано в дослідження.

21% знімає одразу всі або майже всі кошти. Таку стратегію найчастіше обирають представники старшого покоління.

Молодь і більш забезпечені респонденти — 15% — користуються лише карткою.

У разі банкрутства банку Фонд гарантує кошти як на депозитах, так і на карткових рахунках фізосіб та фізичних осіб-підприємців.

На період воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування діє 100%-а гарантія за вкладами фізичних осіб та ФОП, включаючи нараховані відсотки (якщо це депозит).

Нагадаємо, цифрові способи оплати стають основним вибором для багатьох українців. Як свідчать результати дослідження MasterIndex компанії Mastercard, у 2024 році 61% опитаних розраховувалися безконтактно цифровою карткою через смартфон чи інший пристрій із підтримкою NFC. Це на 21 відсотковий пункт більше, ніж у 2021 році.

Кількість діючих платіжних карток в Україні за січень-березень 2025 року збільшилася на 4,1%, або на 5,42 млн, — до 137,4 млн карток, тоді як приріст активних (щонайменше одна операція за останній місяць) становив лише 1,2%, або 0,71 млн — до 59,4 млн карток. За даними НБУ, державний ПриватБанк утримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн — до 58,17 млн шт., зокрема, активних — на 1,4%, або на 0,44 млн, до 31,97 млн шт.

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