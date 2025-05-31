Банки-лідери за кількістю платіжних карток — Finance.ua

Банки-лідери за кількістю платіжних карток Сьогодні 19:03 — Фінтех і Картки

Банки-лідери за кількістю платіжних карток

Кількість діючих платіжних карток в Україні за січень-березень 2025 року збільшилася на 4,1%, або на 5,42 млн, — до 137,4 млн карток, тоді як приріст активних (щонайменше одна операція за останній місяць) становив лише 1,2%, або 0,71 млн — до 59,4 млн карток.

Про це свідчать оприлюднені дані Національного банку України (НБУ).

Які банки лідирують за кількістю платіжних карток

ПриватБанк утримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн — до 58,17 млн шт., зокрема, активних — на 1,4%, або на 0,44 млн, до 31,97 млн шт. Згідно з ними, державнийутримує лідерську позицію на ринку: з початку року він збільшив кількість діючих платіжних карток на 2,6%, або на 1,49 млн — до 58,17 млн шт., зокрема, активних — на 1,4%, або на 0,44 млн, до 31,97 млн шт.

У той же час в Універсал Банку (mono), який минулого року вийшов на друге місце та потрохи наздоганяв ПриватБанк, у першому кварталі цього року кількість активних карток вперше зменшилася на 0,6%, або на 0,06 млн, — до 9,72 млн, хоча загальна кількість карток в обігу зросла на 4,1%, або на 0,94 млн, — до 24,18 млн.

Ощадбанк, який замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перших три місяці збільшив їх кількість на 8,4%, або на 1,49 млн, — до 19,22 млн шт., та другий з приросту активних карток — на 2,9%, або на 0,23 млн, до 8,00 млн шт. , який замикає трійку лідерів за кількістю карток, за перших три місяці збільшив їх кількість на 8,4%, або на 1,49 млн, — до 19,22 млн шт., та другий з приросту активних карток — на 2,9%, або на 0,23 млн, до 8,00 млн шт.

Третю позицію за загальним приростом карток посів А-Банк: +9,3%, або 0,81 млн — до 9,52 млн шт.

Читайте також Як уникнути блокування картки: поради експертки

Райффайзен Банку, який замкнув п’ятірку за приростом активних карток у першому кварталі — на 0,7%, або на 0,02 млн, до 2,38 млн шт. Кількість його активних карток збільшилася на 2,8%, або на 0,05 млн — до 1,84 млн, і за цим показником він поступається, який замкнув п’ятірку за приростом активних карток у першому кварталі — на 0,7%, або на 0,02 млн, до 2,38 млн шт.

Загальна кількість його карток в обігу зросла на 5,5%, або на 0,34 млн, — до 6,49 млн шт.

Четверте місце за приростом активних карток за січень-березень зайняв банк «Альянс» — 0,03 млн, або 45,7%, до 0,11 млн, тоді як загальна кількість карток в нього збільшилася на 0,18 млн — до 0,32 млн.

Читайте також Оновлення лімітів на здійснення операцій з платіжними картками Банку

ПУМБ, який посів шосте місце за приростом діючих карток з початку року на +4,2% або 0,25 млн до 6,4 млн, тоді як за приростом активних карток лише на 0,2% - до 1,3 млн шт. Варто відзначити також, який посів шосте місце за приростом діючих карток з початку року на +4,2% або 0,25 млн до 6,4 млн, тоді як за приростом активних карток лише на 0,2% - до 1,3 млн шт.

До десятки лідерів за кількістю діючих карток увійшов Сенс Банк, хоча з початку року кількість діючих карток зменшилась на 12,5%, або 0,31 млн шт., — до 2,2 млн шт., тоді як кількість активних зменшилась на 0,1% - до 0,58 млн.

Укрсиббанк — 0,89 млн, Укргазбанк і ОТП Банк — відповідно 0,50 млн та 0,40 млн. За кількістю активних карток місця з 7-го до 10-го посідають— 0,89 млн,— відповідно 0,50 млн та 0,40 млн.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.