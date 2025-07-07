НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу» — Finance.ua

НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу» Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»

Національний банк України планує жорсткіше реагувати на спроби використання банків у тіньових схемах, зокрема в так званому «дробленні бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).



Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час зустрічі з представниками бізнесу, передає РБК-Україна.

«НБУ перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з „дробленням бізнесу“ із застосуванням ФОП», — заявив Олійник.

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Він наголосив, що НБУ цього не толерують і надалі активно продовжуватиме заходи, які запобігатимуть використанню банків у цих схемах.

Олійник нагадав про рекомендації НБУ щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.

У разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів з ознаками можливого «дроблення бізнесу», банки повинні повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.

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НБУ вже бачить результати роботи фінустанов.

«Банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу», — розповів Олійник.

За його словами, якщо банк порушує ці вимоги, то до нього застосовуються заходи впливу, а інформація передається до правоохоронних органів.

Довідка Finance.ua:

Національний банк у 2024 році надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого дроблення бізнесу з метою ухилення від податків, зокрема, із залученням фізичних осіб — підприємців.

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