НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»

Казна та Політика
139
НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»
НБУ посилить контроль за банками через схеми з «дробленням бізнесу»
Національний банк України планує жорсткіше реагувати на спроби використання банків у тіньових схемах, зокрема в так званому «дробленні бізнесу» із залученням фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник під час зустрічі з представниками бізнесу, передає РБК-Україна.
«НБУ перевіряє банки стосовно дотримання ними вимог законодавства під час обслуговування клієнтів. Під час перевірок ми, на жаль, виявляємо факти свідомого або несвідомого залучення банків до забезпечення здійснення фінансових операцій, що пов’язані з „дробленням бізнесу“ із застосуванням ФОП», — заявив Олійник.
Читайте також
Він наголосив, що НБУ цього не толерують і надалі активно продовжуватиме заходи, які запобігатимуть використанню банків у цих схемах.
Олійник нагадав про рекомендації НБУ щодо виявлення механізмів «дроблення бізнесу», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків через штучний розподіл бізнесу із залученням ФОП. Зокрема, це спільні адреси місцезнаходження або ведення бізнесу чи характер транзакцій між групою ФОП та компанією.
У разі встановлення підозрілої діяльності або підозрілих операцій клієнтів з ознаками можливого «дроблення бізнесу», банки повинні повідомляти про це у встановленому порядку Державну службу фінансового моніторингу та прийняти рішення щодо подальших ділових відносин з такими клієнтами.
Читайте також
НБУ вже бачить результати роботи фінустанов.
«Банки активно відмовляють ФОП в обслуговуванні та повідомляють про їх підозрілу діяльність до Державної служби фінансового моніторингу», — розповів Олійник.
За його словами, якщо банк порушує ці вимоги, то до нього застосовуються заходи впливу, а інформація передається до правоохоронних органів.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк у 2024 році надав банкам і небанківським фінансовим установам рекомендації щодо виявлення механізмів так званого дроблення бізнесу з метою ухилення від податків, зокрема, із залученням фізичних осіб — підприємців.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems