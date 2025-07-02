У Мінфіні прокоментували інформацію щодо підвищення податків у цьому році — Finance.ua

У Мінфіні прокоментували інформацію щодо підвищення податків у цьому році Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

У Мінфіні прокоментували інформацію щодо підвищення податків у цьому році

Усі зміни, включно з впровадженням податку на доходи, отримані через цифрові платформи та акцизу на напої з підсолоджувачами, можуть бути впроваджені в наступному році, згідно з національною стратегією доходів на період до 2030 року. Планів щодо підвищення податків цього року уряд не має.

Про це Міністерство фінансів України повідомило в коментарі Суспільному.

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев пояснив, що щодо законопроєкту про оподаткування цифрових платформ ведуться консультації, а перспектив внесення в сесійну залу законопроєкту про акциз на солодкі газовані напої він на цей момент не бачить.

Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт про запровадження акцизного податку на воду з цукром чи іншими підсолоджувальними або ароматичними речовинами у липні 2024. Відтоді статус законопроєкту не змінювався.

Законопроєкт про оподаткування цифрових платформ перебуває на опрацюванні у комітеті з питань фінансів. Він передбачає оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від продажу товарів або надання послуг через онлайн-платформи. В Україні таку діяльність здійснюють маркетплейси Rozetka, Prom, Olx тощо.

Раніше нардеп Ярослав Железняк повідомляв , що уряд пообіцяв запровадити акциз на солодку воду та запровадити оподаткування онлайн-платформ вже у 2025 році згідно з Бюджетною декларацією на 2026 — 2028 роки. Завдяки цим заходам уряд планує зібрати додатково:

у 2026 році — 48,5 млрд грн;

у 2027 та 2028 роках — по 28 млрд грн.

Раніше Гетманцев прокоментував інформацію щодо так званого «податку на OLX». За його словами, ідеться не про новий збір, а про давно чинну норму, яку пропонують пом’якшити. За його словами, уряд подав до парламенту законопроєкт, який стосується оподаткування цифрових платформ. Він передбачає, що такі платформи мають звітувати про операції, які відбуваються через них, і утримувати податки з користувачів як за послуги, так і за продаж товарів.

І зараз Податковий кодекс передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) за продаж будь-якого майна не лише через інтернет. А новий законопроєкт передбачає зниження ставки податку з нинішніх 18% до 5%.

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