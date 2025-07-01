Мінфін планує підвищити податки та послабити банківську таємницю — нардеп Сьогодні 17:50 — Казна та Політика

Мінфін планує підвищити податки та послабити банківську таємницю — нардеп

Згідно з Бюджетною декларацією 2026−2028 Кабінет міністрів вже у цьому році планує підвищення окремих податків, а в найближчі три роки значно послабити банківську таємницю.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

«Мінфін знову порушив закон. Він мав в Раду подати Бюджетну декларацію на 2026−2028 рік за три дні, але це не зроблено. Хоча в МВФ він декларацію передав. У тексті, сказано що уряд пообіцяв по підвищенню податків вже в цьому році», — написав Железняк.

У документі йдеться про запровадження нових податкових ініціатив. Серед них:

податок на платформи (наприклад, OLX);

акциз на солодкі та газовані напої;

удосконалення системи стягнення податкового боргу.

Завдяки цим заходам уряд планує зібрати додатково:

у 2026 році — 48,5 млрд грн;

у 2027 та 2028 роках — по 28 млрд грн.

Железняк розкритикував підхід уряду, нагадавши, що через неефективну роботу митниці бюджет щороку втрачає щонайменше 50 млрд грн. Водночас у декларації, за його словами, взагалі не йдеться про «перезавантаження митниці», яке передбачене ухваленим законом.

Окрім того, Мінфін пообіцяв у найближчі три роки прибрати (або значно послабити) банківську таємницю, щоб дати можливість податковій отримувати «позасудовий доступ до руху коштів на банківських рахунках платників податків».

Железняк також додав, що фінансування виборів передбачається «після припинення та скасування воєнного стану в Україні».

Нагадаємо, раніше ми вже писали , Кабінет міністрів пропонує підвищити прожитковий мінімум відповідно до прогнозованого рівня інфляції. З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить 2 920 гривень. У наступні роки його планують підвищити:

у 2026 році на 8,6%, до 3 171 грн;

у 2027 році на 5,9%, до 3 358 грн;

у 2028 році на 5,3%, до 3 536 грн.

Крім того, в Бюджетній декларації на 2026−2028 роки Кабінет міністрів прогнозує помірне підвищення курсу долара. Згідно з базовим прогнозом, середній курс долара становитиме:

2026 рік — 44,7 грн (на грудень — 44,8 грн);

2027 рік — 45,2 грн (на грудень — 45,3 грн);

2028 рік — 45,6 грн (на грудень — 45,8 грн).

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