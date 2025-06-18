«Податок на OLX»: Гетманцев прокоментував інформацію щодо оподаткування — Finance.ua

«Податок на OLX»: Гетманцев прокоментував інформацію щодо оподаткування Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

«Податок на OLX»: Гетманцев прокоментував інформацію щодо оподаткування

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував інформацію щодо так званого «податку на OLX». За його словами, ідеться не про новий збір, а про давно чинну норму, яку пропонують пом’якшити.

За словами Гетманцева, уряд подав до парламенту законопроєкт, який стосується оподаткування цифрових платформ. Він передбачає, що такі платформи мають звітувати про операції, які відбуваються через них, і утримувати податки з користувачів як за послуги, так і за продаж товарів.

Нардеп нагадав, що й зараз Податковий кодекс передбачає сплату податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) за продаж будь-якого майна не лише через інтернет. І це правило стосується навіть вживаних речей.

Водночас, за його словами, новий законопроєкт передбачає зниження ставки податку з нинішніх 18% до 5%.

«Тут мова не про драконівський законопроєкт Мінфіну, а про драконівську норму, яку ще давно ввели в Податковий кодекс. Просто ніхто про неї не згадував, і ніхто не хоче визнавати, що це була їхніх рук справа», — наголосив депутат.

Гетманцев додав, що і він особисто, і комітет загалом не підтримають жодну ініціативу, яка передбачатиме додаткові податки для людей, які продають особисті речі та не ведуть бізнес.

Нагадаємо, що з березня податкова почала посилено моніторити продавців у мережі, які користуються цифровими платформами — OLX, Prom, Rozetka та іншими.

Пізніше в українському медіапросторі з’явилася інформація про те, що українці почали отримувати листи-повідомлення від податкової, які в народі тут же назвали «листами щастя».

Запрошення до податкової почали приходити фізособам, які займаються торгівлею в інтернеті без оформлення статусу ФОП. Деякі люди відгукнулися на запити податкової — інспектори запропонували їм сплатити штраф, оподаткувати свій дохід і оформлятися як ФОПам, якщо це була значна сума. Якщо ж сума незначна і людина дійсно продає свої вживані речі на якихось 10−15 тис. гривень, тоді їй нічого не загрожує. Якщо громадянин вже здійснив більше трьох продажів однорідного асортименту товарів — це вважається підприємницькою діяльністю.

Крім того, у соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили , що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок. Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила. Якщо фізична особа регулярно отримує великі суми післяплат, фінансова компанія може тимчасово призупинити надання послуг до з’ясування джерела коштів.

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