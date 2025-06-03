«Нова пошта» пояснила ситуацію з обмеженнями для посилок з післяплатою — Finance.ua

«Нова пошта» пояснила ситуацію з обмеженнями для посилок з післяплатою Сьогодні 11:05 — Особисті фінанси

«Нова пошта» пояснила ситуацію з обмеженнями для посилок з післяплатою

У соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являється інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили, що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок.

Про це пресслужба «Нової пошти» написала у своєму Telegram-каналі.

Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила. Це пов’язано з вимогами фінансового законодавства.

«За вимогами держави, будь-який фінансовий сервіс або банк зобов’язаний перевіряти клієнтів на критерії ризику, уважно вивчати усі фінансові операції на предмет законності, в тому числі їхні цілі, характер, зв’язки», — пояснюють у компанії.

У «Новій пошті» наголошують, що всі банки та фінансові сервіси, зокрема NovaPay, повинні перевіряти фінансові операції своїх клієнтів.

Якщо фізична особа регулярно отримує великі суми післяплат, фінансова компанія може тимчасово призупинити надання послуг до з’ясування джерела коштів.

Якщо ви продаєте товари регулярно й отримуєте кошти через післяплату, компанія радить зареєструватися як підприємець — відкрити ФОП або іншу юридичну форму. «Ми готові швидко заключити договори на послуги доставки та грошових переказів, що полегшить вам роботу», — додали в компанії.

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можуть провести не більше п’яти транзакцій на суму до 30 тисяч гривень на місяць. «Якщо більше — фінмоніторинг буде вважати це підприємницькою діяльністю і вимагатиме, щоб працювали через ФОП», — було сказано в повідомленні. Раніше автор Telegram-каналу «Про податки ФОП в Україні» опублікував інформацію від «Нової пошти» щодо змін з 1 червня 2025 року. Там зазначалося, що фізичні особи, які здійснюють продаж товарів із післяплатою через NovaPay,Якщо більше — фінмоніторинг буде вважати це підприємницькою діяльністю і вимагатиме, щоб працювали через ФОП», — було сказано в повідомленні.

Нагадаємо, податкова служба почала надсилати українцям «листи щастя». За три тижні березня більше 3 тисяч осіб отримали понад 162,7 млн грн через грошові перекази. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Тому органи ДПС надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів.

Також уряд схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Доходи фізичних осіб, отримані через цифрові платформи, будуть оподатковуватися за пільговою ставкою 5%.

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