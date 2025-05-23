У податковій пояснили «листи щастя» для дрібних продавців через інтернет — Finance.ua

У податковій пояснили «листи щастя» для дрібних продавців через інтернет Сьогодні 10:47

У податковій пояснили «листи щастя» для дрібних продавців через інтернет

Понад 162,7 млн грн через 97,5 тис. грошових переказів загалом отримали більше 3 тисяч осіб за три тижні березня. Лише 212 із них зареєстровані як ФОП. Такі результати аналізу інформації з Системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби.

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Територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько 3 тисяч запитів платникам податків з метою зʼясування походження коштів. Основна мета цих запрошень — розʼяснювальна.

«Офіційно заявляємо, що податківці не викликали листами осіб, які здійснили лише 2 перекази по 100 гривень, як поширюється в мережі», — наголосили у ДПС.

До прикладу, одне із запрошень, які викладені в публічний доступ, стосується особи, яка за 20 днів отримала 17 платежів на загальну суму понад 40 тисяч гривень.

Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі, — 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь однієї фізичної особи, — 5.

Загалом перераховано:

менше 1 тис. грн — лише 6 особам;

від 1 до 10 тис. грн — 702 особам;

від 10 до 50 тис. грн — 1 515 особам;

від 50 до 100 тис. грн — 640 особам;

понад 100 тис. грн — 475 особам.

ДПС також нагадала, що господарська діяльність здійснюється лише за умови державної реєстрації та оподаткування одержаних доходів. Щодо осіб, які здійснювали по суті приховану систематичну підприємницьку діяльність, будуть складені адмінпротоколи за порушення закону.

Наразі також триває опрацювання інформації з Системи обліку даних РРО за квітень, тож така розʼяснювальна робота буде постійною.

Довідка Finance.ua:

перший заступник голови податкового комітету парламенту Ярослав Железняк заявив, що такі листи від податкової у першу чергу дискредитують її саму. «Щодо „листів щастя“ від Податкової за 200 грн. Це: абсолютно безглузде витрачання ресурсу держави, дискредитує в першу чергу саму податкову, має негайно припинитися», — написав нардеп;

нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках доведеться сплачувати до 23% податків з отриманих коштів. Також Державна податкова служба зможе отримувати на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ.

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