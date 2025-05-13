Податки на доходи з OLX, Prom, Bolt: бізнес просить доопрацювати законопроєкт — Finance.ua

Податки на доходи з OLX, Prom, Bolt: бізнес просить доопрацювати законопроєкт Сьогодні 16:13 — Особисті фінанси

Податки на доходи з OLX, Prom, Bolt: бізнес просить доопрацювати законопроєкт

Європейська Бізнес Асоціація підтримує законопроєкт про оподаткування доходів з цифрових платформ, але просить його доопрацювати.

Про це повідомляє пресслужба ЄБА.

Про що йдеться

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 13232 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Раніше ця ініціатива отримала схвалення Уряду.

Що про це думає бізнес

Європейська Бізнес Асоціація мала можливість працювати з Міністерством фінансів України у процесі підготовки цього законопроєкту та підтримує його загальну концепцію. Адже законопроєкт має на меті гармонізувати національне податкове законодавство з європейськими стандартами, зокрема з Директивою DAC7 та правилами ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ.

Асоціація вдячна за часткове врахування пропозицій бізнесу щодо спрощеного адміністрування діяльності осіб, які протягом звітного року здійснили не більше трьох операцій на суму, що не перевищує 2 тис. євро в гривневому еквіваленті. Це відповідає європейській практиці, зокрема положенням Директиви DAC7.

Водночас, враховуючи значний вплив запропонованих змін в оподаткуванні на бізнес-середовище, експерти Асоціації звертають увагу на аспекти, які все ще потребують доопрацювання.

Регулювання сплати податків та звітування про транзакції

На думку експертів Асоціації, важливо закріпити вимогу про моніторинг та звітування за всі операції, включаючи готівкові, щоб забезпечити рівні та справедливі умови оподаткування для всіх учасників ринку, мінімізувати податкові прогалини та запобігти ухиленню від сплати податків.

До того ж, бізнес пропонує відтермінувати застосування штрафних санкцій за подання недостовірної або помилкової звітної інформації на строк на 1 рік з дати набрання чинності відповідним законом. Це сприятиме налагодженню ефективної взаємодії між підзвітними операторами платформи та податковими органами, а також зменшить фінансове та адміністративне навантаження на таких операторів на початковому етапі впровадження системи звітування.

Статус самозайнятих осіб та підприємств, що організовують їхню діяльність

Експерти Асоціації вважають за необхідне чітко визначити у законодавстві особливий статус фізичних осіб, які здійснюють діяльність через оператора платформи без реєстрації підприємницької діяльності, щоб забезпечити правову визначеність та уникнути ризику перекваліфікації таких осіб у найманих працівників.

Щоб уникнути труднощів з реєстрацією спеціального статусу платника податків для фізичних осіб та питанням розкриття банківської таємниці, пропонуємо або відкрити спеціальні рахунки у банках України, або зробити таку реєстрацію доступною через державний сервіс Дія.

«Бізнес переконаний, що впровадження згаданих змін сприятиме підвищенню податкової прозорості суб’єктів цифрової економіки. Розширення звітності та запровадження обов’язкового податкового контролю дозволить усунути прогалини в ухиленні від сплати податків, особливо щодо готівкових операцій, що є спільним інтересом прозорого бізнесу в Україні. Запровадження чіткої моделі оподаткування мінімізує ризики неоднозначного трактування податкових зобов’язань, а також забезпечить передбачуваність для бізнесу та держави», — йдеться у повідомленні ЄБА.

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Асоціація наголошує, що посилення механізмів контролю за цифровими платформами та запровадження автоматичного обміну податковими даними має сприяти справедливому конкурентному середовищу та створювати умови для розвитку відповідального бізнесу.

Європейська Бізнес Асоціація сподівається на врахування пропозицій, наданих бізнес-спільнотою, при доопрацюванню законопроєкту та відкрита до співпраці задля вдосконалення податкового адміністрування.

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