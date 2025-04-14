Гетманцев розповів, скільки податків платитимуть цифрові платформи типу Bolt, OLX та інші і коли ухвалять відповідний закон — Finance.ua

Гетманцев розповів, скільки податків платитимуть цифрові платформи типу Bolt, OLX та інші і коли ухвалять відповідний закон Сьогодні 16:02 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, скільки податків платитимуть цифрові платформи типу Bolt, OLX та інші і коли ухвалять відповідний закон

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев поділився деталями про майбутнє оподаткування цифрових платформ.

«Існують електронні платформи, що надають певні послуги. Наприклад, це замовлення таксі, доставка їжі, пошук підрядників і різних спеціалістів. Згідно з чинним податковим законодавством, усі такі виконавці та підрядники (таксисти, кур’єри тощо), які зареєстровані на цих платформах, самостійно повинні декларувати свої доходи та сплачувати з них податки — 18% ПДФО та 5% військового збору. Цього практично ніхто не робить, а можливості ДПС для контролю таких платників податків украй обмежені. Втім це не означає, що кожен платник, який отримує дохід, але не звітує про нього та не виконує податкових зобов’язань, не перебуває під постійною загрозою відповідальності», — зазначив він в інтерв’ю Mind.ua.

За словами Гетманцева, Міністерство фінансів розробило та оприлюднило законопроєкт, який передбачає знижену ставку для таких доходів, а також успадкує європейську практику регулювання діяльності подібних платформ. «А саме: вони утримуватимуть ПДФО за ставкою 5% та 5% військового збору з доходу самозайнятих осіб і звітуватимуть про це перед ДПС. Тобто онлайн-сервіси стануть податковими агентами. Причому незалежно від того, зареєстровані вони в Україні чи за її межами», — зауважив він.

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Депутат додав, що на сьогодні немає критичних зауважень щодо цього проєкту. «Бізнес загалом із ним згоден. Тому я прогнозую, що в найближчі три-чотири місяці його буде ухвалено», — повідомив Гетманцев.

За його оцінками, державний бюджет зможе додатково отримувати до 10 млрд грн на рік після того, як цифрові платформи дістануть статус податкових агентів. «Хоча ця цифра дуже умовна, й насправді надходження можуть виявитися значно більшими», — прогнозує Гетманцев.

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