Гетманцев розповів, чи планують підвищувати податки в 2025 році — Finance.ua

Гетманцев розповів, чи планують підвищувати податки в 2025 році Сьогодні 12:00 — Казна та Політика

Гетманцев розповів, чи планують підвищувати податки в 2025 році

До кінця 2025 року в Україні не переглядатимуть існуючу податкову базу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів ».

За словами народного депутата, державний бюджет на 2025 рік прорахований до кінця року.

«Такого, як в 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає в 2025-му», — каже Гетманцев, додаючи, що в бюджет закладено песимістичний сценарій розвитку подій, який передбачає, що повномасштабна війна триватиме як мінімум до кінця поточного року.

Читайте також Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня

Тож, запевняє Гетманцев, він абсолютно упевнений у запланованих надходженнях в державний бюджет до кінця року.

Серед причин такої впевненості він, зокрема, називає той факт, що для України наразі підтверджено 38 млрд доларів надходжень до кінця року від зовнішніх партнерів — МВФ, Євросоюзу (за програмою Ukraine Facility), Великобританії, Японії, Канади.

«Третій рік поспіль ми йдемо на перевиконання держбюджету в частині податків. В цьому році ми розраховуємо на додаткові 4 млрд доларів податкових надходжень за рахунок детінізації економіки. В 2024 році це було 2,5 млрд доларів, в 2023 — 1,5 млрд доларів», — наводить статистику Данило Гетманцев.

Читайте також Яку інформацію з 1 березня 2025 року отримує Податкова: деталі

В будь-якому випадку, запевняє Гетманцев, в 2025 році податкова база не переглядатиметься.

«Щодо 2026 року — намагатимемося також не переглядати», — пообіцяв очільник профільного парламентського комітету.

При цьому, запевняє він, перед поставленням питання про можливий перегляд податків має бути вирішено питання детінізації економіки.

Наступний крок перед переглядом податків — використання можливостей фінансування бюджету за рахунок ОВДП.

Читайте також Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему

Третє джерело наповнення бюджету — це бюджетна економія.

«Станом на лютий 2025 року п’ята частина бюджетних програм навіть не була затверджена. Тобто ми гроші виділили, а розпорядник навіть не дійшов до Мінфіну, щоб затвердити цю програму. Це свідчить про безгосподарність і недолугість міністерств, які не здатні освоїти ті кошти, які їм уже виділені. І такі програми, я думаю, треба скасовувати повністю, перерозподіляти ці кошти. А також перерозподіляти кошти від держпрограм, які є неефективними, на кшталт «Національний кешбек», — говорить очільник податкового комітету Верховної Ради.

Лише після цього, запевняє Гетманцев, можна говорити про перегляд податкової бази.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.