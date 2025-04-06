Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня — Finance.ua

Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня Сьогодні 16:03 — Казна та Політика

Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня

Податкові надходження зросли на 37% минулого року 一 до 1,65 трлн грн.

Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Основні джерела приросту

Найбільший приріст у грошовому вимірі забезпечили податок на прибуток (+127 млрд грн), акцизні збори (+106 млрд грн) та ПДВ з імпорту (+100 млрд грн).

Читайте також НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань

Усі основні податки зростали швидше за інфляцію. У реальному вимірі (в цінах жовтня 2021 року) надходження у 2024-му вперше повернулися на довоєнний рівень.

Підвищення податків

Наприкінці 2024 року в Україні відбулося історичне підвищення податків. Ключовою причиною цього стали побоювання, що в бюджеті не вистачатиме коштів для фінансування оборони.

«Основний акцент зробили на підвищенні військового збору. Це збільшило податковий тягар для офіційно працевлаштованих громадян і „білого“ бізнесу, тоді як тіньовий сектор залишився недоторканим», — йдеться у повідомленні.

Читайте також Нові правила податку на нерухомість у 2025

У ЦЕС зауважують, як наслідок, фінансове навантаження розподілилося нерівномірно, створюючи додатковий тиск на легальних платників.

Експертки наголошують, більш збалансованим рішенням було б підвищення ПДВ, що дозволило б рівномірно розподілити податкове навантаження на всю економіку, а не лише на її «білу» частину.

Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.