Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня — Finance.ua

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Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня

Казна та Політика
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Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня
Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня
Податкові надходження зросли на 37% минулого року 一 до 1,65 трлн грн.
Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

Основні джерела приросту

Найбільший приріст у грошовому вимірі забезпечили податок на прибуток (+127 млрд грн), акцизні збори (+106 млрд грн) та ПДВ з імпорту (+100 млрд грн).
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Усі основні податки зростали швидше за інфляцію. У реальному вимірі (в цінах жовтня 2021 року) надходження у 2024-му вперше повернулися на довоєнний рівень.
Податкові надходження вперше повернулися до довоєнного рівня

Підвищення податків

Наприкінці 2024 року в Україні відбулося історичне підвищення податків. Ключовою причиною цього стали побоювання, що в бюджеті не вистачатиме коштів для фінансування оборони.
«Основний акцент зробили на підвищенні військового збору. Це збільшило податковий тягар для офіційно працевлаштованих громадян і „білого“ бізнесу, тоді як тіньовий сектор залишився недоторканим», — йдеться у повідомленні.
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У ЦЕС зауважують, як наслідок, фінансове навантаження розподілилося нерівномірно, створюючи додатковий тиск на легальних платників.
Експертки наголошують, більш збалансованим рішенням було б підвищення ПДВ, що дозволило б рівномірно розподілити податкове навантаження на всю економіку, а не лише на її «білу» частину.
Нагадаємо, Володимир Зеленський підписав закон № 11090, який передбачає підвищення акцизного податку на тютюнові вироби з 2025 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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