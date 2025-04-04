НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань — Finance.ua

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань Сьогодні 09:41 — Казна та Політика

НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань

Інститути спільного інвестування (ІСІ) цілком законно використовувались і використовуються великим бізнесом для оптимізації податку на прибуток. Але для уникнення податкових зловживань комісія планує змінити їх звітність.

Про це заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна»

«Є одна тема, якою нам постійно дорікають податкові органи, що компанії з управління активами та інвестиційні фонди робили операції не грошима спільного інвестування… Ми хочемо змінити звітність, щоб було чітко видно — це гроші спільного інвестування чи ні», — сказав він.

На думку Магомедова, такі зміни не варто вважати поганою новиною.

«Бо є чутки, щоб взагалі прибрати цю податкову пільгу для ІСІ, нібито цього вимагають наші міжнародні партнери», — пояснив голова комісії.

По суті дорікань податкових органів він уточнив, що інвестфонд має бути наповнено грошима шляхом продажу своїх акцій чи пайових сертифікатів, і саме за ці гроші має здійснюватися інвестиційна діяльність та отримуватися прибуток, який в такому разі позбавлений податку на прибуток, допоки він інвестується далі й не розподіляється. «Але багато хто зловживав цим і подавав як активи ІСІ те, що ними насправді не було. Це питання залишалось актуальним впродовж багатьох років», — сказав Магомедов.

Щодо оцінки можливості ховати реальних кінцевих бенефіціарних власників за структурами ІСІ, то, як вважає голова регулятора, це неможливо.

«В цьому питанні НКЦПФР є взірцем. Після початку повномасштабної війни саме комісія першою встановила вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які є підсанкційними особами або дотичними до країни-агресора в корпоративних структурах професійних учасників», — підкреслив він.

За словами Магомедова, наразі діє міжвідомча робоча група по санкціях, де він є членом, і НКЦПФР запропонували не тільки Нацбанку, а й іншим регуляторам, які видають ліцензії, вимагати розкриття кінцевих бенефіціарних власників, які мають вплив більше 10%.

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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд в матеріалах до оновленої за результатами 7-го перегляду програми розширеного фінансування, заявив про суттєві недоліки системи ІСІ в Україні через надані їй податкові пільги, які можна вирішити шляхом посилення регулювання та моніторингу.

Зі свого боку українська сторона в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику взяла зобов’язання підготувати дорожню карту для усунення прогалин у системі ІСІ порівняно з передовою міжнародною практикою та у консультаціях з МФО. «Це передбачає, в тому числі, посилення регулювання та моніторингу, при цьому повністю враховуючи фіскальні наслідки відповідних податкових видатків», — зазначається в документі.

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