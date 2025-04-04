НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань — Finance.ua
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НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань

Казна та Політика
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НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань
НКЦПФР планує змінити звітність ІСІ для уникнення податкових зловживань
Інститути спільного інвестування (ІСІ) цілком законно використовувались і використовуються великим бізнесом для оптимізації податку на прибуток. Але для уникнення податкових зловживань комісія планує змінити їх звітність.
Про це заявив голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Руслан Магомедов в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Є одна тема, якою нам постійно дорікають податкові органи, що компанії з управління активами та інвестиційні фонди робили операції не грошима спільного інвестування… Ми хочемо змінити звітність, щоб було чітко видно — це гроші спільного інвестування чи ні», — сказав він.
На думку Магомедова, такі зміни не варто вважати поганою новиною.
«Бо є чутки, щоб взагалі прибрати цю податкову пільгу для ІСІ, нібито цього вимагають наші міжнародні партнери», — пояснив голова комісії.
По суті дорікань податкових органів він уточнив, що інвестфонд має бути наповнено грошима шляхом продажу своїх акцій чи пайових сертифікатів, і саме за ці гроші має здійснюватися інвестиційна діяльність та отримуватися прибуток, який в такому разі позбавлений податку на прибуток, допоки він інвестується далі й не розподіляється. «Але багато хто зловживав цим і подавав як активи ІСІ те, що ними насправді не було. Це питання залишалось актуальним впродовж багатьох років», — сказав Магомедов.
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Щодо оцінки можливості ховати реальних кінцевих бенефіціарних власників за структурами ІСІ, то, як вважає голова регулятора, це неможливо.
«В цьому питанні НКЦПФР є взірцем. Після початку повномасштабної війни саме комісія першою встановила вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників, які є підсанкційними особами або дотичними до країни-агресора в корпоративних структурах професійних учасників», — підкреслив він.
За словами Магомедова, наразі діє міжвідомча робоча група по санкціях, де він є членом, і НКЦПФР запропонували не тільки Нацбанку, а й іншим регуляторам, які видають ліцензії, вимагати розкриття кінцевих бенефіціарних власників, які мають вплив більше 10%.
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Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд в матеріалах до оновленої за результатами 7-го перегляду програми розширеного фінансування, заявив про суттєві недоліки системи ІСІ в Україні через надані їй податкові пільги, які можна вирішити шляхом посилення регулювання та моніторингу.
Зі свого боку українська сторона в оновленому меморандумі про економічну та фінансову політику взяла зобов’язання підготувати дорожню карту для усунення прогалин у системі ІСІ порівняно з передовою міжнародною практикою та у консультаціях з МФО. «Це передбачає, в тому числі, посилення регулювання та моніторингу, при цьому повністю враховуючи фіскальні наслідки відповідних податкових видатків», — зазначається в документі.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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